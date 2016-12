El PSV y Moreno confían mejorar en liga holandesa

El club donde milita el mexicano buscará una victoria como local este sábado

EINDHOVEN, HOLANDA (09/DIC/2016).- PSV Eindhoven, club donde militan los mexicanos Andrés Guardado y Héctor Moreno, intentará mejorara su funcionamiento y obtener una victoria como local, cuando reciba en el estadio Phillips a Go Ahead Eagles, en duelo correspondiente a la fecha 16 de le Eredivisie.



La escuadra de los mexicanos no vive su mejor momento, luego de quedar eliminados de la Champions y Europa League a media semana, pero podrá aprovechar esta situación para centrar su atención en la liga holandesa y pelear por el campeonato.



Los Granjeros se sitúan en la tercera posición de la liga local con 30 unidades, seis por detrás de Feyenoord y Ajax, por lo que aún están a tiempo para revertir el campeonato, pero deberán mejorar, comenzando por vencer en su siguiente partido a Go Ahead Eagles, que es el colero del torneo con 11 puntos.



Phillip Cocú, técnico de los rojiblancos, fue el primero en reconocer que su equipo debe mejorar para ser más competitivo, aunque considera que deben "eliminar pensamiento negativos" para salir de este bache, "el equipo puede llegar a un nivel muy alto".



Héctor Moreno, defensa mexicano de PSV, participó 90 minutos en el duelo de Champions ante Rostov que terminó con empate 0-0 y ha sido pieza fundamental en la zaga de Cocú, por lo que se espera inicie en el duelo de mañana. Guardado permanece recuperándose de una lesión y no formará parte de la convocatoria.



Por su parte, Go Ahead Eagles necesita urgentemente conseguir la victoria para salir del sótano de la competición y mantener vivas sus ilusiones de mantenerse en la primera categoría del futbol holandés.



El pitazo inicial será realizado el próximo sábado, en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.