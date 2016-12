Luis Enrique celebra que Messi 'negocie' su renovación

El entrenador del Barcelona se dice contento, y espera festejar pronto un acuerdo

BARCELONA, ESPAÑA (09/DIC/2016).- El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, afirmó este viernes, en la víspera del partido ante el Osasuna, que está contento con que su estrella argentina Lionel Messi esté negociando su renovación y espera celebrar pronto que hay acuerdo.

Según las ediciones del viernes de los diarios deportivos catalanes Sport y Mundo Deportivo, el padre y agente del jugador, Jorge Messi, se trasladó a Barcelona para negociar la prolongación de un contrato que actualmente termina en 2018.

Preguntado sobre si esas informaciones le tranquilizaban, Luis Enrique fue claro: "¡Claro que sí!".

"Me gustaría que renovase. El día que se anuncie será para celebrarlo. No me atrevo a pronosticar qué pasará", explicó Luis Enrique en conferencia de prensa.

Mundo Deportivo habla de un posible nuevo contrato que duraría hasta 2022 y que convertiría a Messi (29 años) en el jugador mejor pagado del mundo. Actualmente, el astro argentino recibe un salario de unos 20 millones por año, según la prensa española.

Después de la reciente prolongación hasta 2021 del brasileño Neymar (24 años), el Barcelona anunció en octubre su voluntad de renovar a sus otros dos atacantes estrella, el argentino Messi y el uruguayo Luis Suárez.

Messi llegó al Barça siendo adolescente y ha desarrollado toda su carrera profesional como azulgrana, con el que ha ganado cuatro Ligas de Campeones (2006, 2009, 2011, 2015).

A principios de noviembre, Messi consiguió su tanto número 500 con la camiseta del Barça, teniendo en cuenta tanto los goles de partidos oficiales como los de los amistosos.