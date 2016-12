Leones Negros, sin prisa para contratar refuerzos

Humberto Hernández, Armando Nieves, 'Chepe' Díaz, Diego Campos y Omar Arellano, sus recientes bajas

GUADALAJARA, JALISCO (09/DIC/2016).- Pese a que recortó en cinco jugadores su plantilla al finalizar el Apertura 2016, la dirigencia de Leones Negros no se ha puesto un plazo próximo para reforzar el equipo de cara a la disputa del torneo que arranca en enero y donde habrá ascenso.

“Estamos observando algunas opciones que pudieran ser viables, pero todavía no hay nada y en realidad no nos urge, tenemos un plantel muy variado con gente de experiencia y mucha calidad apuntalando a jugadores jóvenes”, dijo el director deportivo, Jorge Dávalos.

Los Melenudos dieron de baja al terminar la campaña al portero Humberto Hernández, al zaguero colombiano Luis Armando Nieves, al lateral derecho “Chepe” Díaz, al volante Diego Campos y al atacante Omar Arellano.

Pese a esto, el “Vikingo” dejó en claro que no hay intenciones de hacer adquisiciones a la carrera. “Ya no estamos en las situaciones que se vivían cuando recién regresamos al futbol profesional en donde no teníamos de otra más que buscar jugadores de fuera que vinieran a reforzarnos; ahora las soluciones están dentro de la institución y eso es muy importante”, aseguró.

Universidad de Guadalajara tendría la portería un tanto endeble sin el arribo de otro guardameta, pues sólo cuenta con Florencio Morán, un arquero que se formó en Atlas, donde nunca pudo debutar, y que apenas tuvo un poco de regularidad sobre el final del último torneo, por lo que se puede considerar novato.

En el resto de las líneas el equipo universitario no tendría mayores problemas, pues cuenta con elementos importantes en cada línea y los jugadores que salieron no eran titulares indiscutibles, salvo el caso del arquero Humberto Hernández.

Para Dávalos la pretemporada del equipo va viento en popa, lo que dejará a un equipo muy competitivo.