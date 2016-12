Julio César Chávez Jr. augura un nocaut

El hijo de la leyenda regresa mañana por la noche al cuadrilátero 17 meses después de su último combate

MONTERREY, NUEVO LEÓN (09/DIC/2016).- El boxeador Julio César Chávez Jr., se declaró listo para volver al ring a más de un año de su más reciente pelea para enfrentar al alemán Dominik Britsch, combate que, auguró, podría terminar por la vía rápida.

Ambos pugilistas ofrecieron una rueda de prensa rumbo a la velada que se realizará mañana en la Arena Monterrey, donde el ex campeón mundial mexicano tendrá un peligroso oponente que quiere la oportunidad de disputar un cetro.

“Estoy bien en todos los aspectos y la gente será la ganadora este sábado, porque con su estilo y mi estilo se presta para dar una gran pelea para todos e incluso una pelea de nocaut. Los esperamos en la Arena Monterrey”, dijo el sinaloense.

Chávez Jr. (49-2-1, 32 KOs), acompañado de su papá, Julio César Chávez, en una tarde fría y lluviosa en Monterrey, se dijo emocionado por volver a la actividad tras 17 meses fuera, en una pelea a 10 rounds.

“Estoy contento de que la pelea se acerque”, dijo el mexicano, completamente recuperado de una lesión en la mano izquierda, y feliz por presentarse en México.

“Estoy muy contento porque aparte de reaparecer, lo haré en México, tiene mucho que no peleaba en México. Estoy bien preparado, tenía tiempo que no me preparaba como lo he hecho para esta pelea”, añadió el pugilista, obligado a ganar en busca de grandes peleas.

“Quiero ir por un campeonato mundial, creo que el que salga con la victoria podrá ir por una pelea de campeonato, lo principal es ganar y después nos sentaremos a ver lo que sigue, primero tengo que triunfar”, advirtió.

Britsch (32-2-1, 11 KOs), por su parte, dejó en claro que no le importa pelear en territorio mexicano, pues tiene con qué vencer al hijo de la leyenda y lo demostrará.

“Me siento muy bien, éste es un país increíble, estoy contento de estar aquí. Estoy en una gran forma, me siento bien, estoy ansioso por subir a pelear, hambriento de la victoria y espero verlos el sábado. Vengo a ganar y no me importa no ser el favorito”, expresó.

Julio César Chávez, por su parte, reconoció la dificultad del rival que estará frente al Junior, quien deberá mostrar sobre el ring todo el trabajo realizado por él y por su equipo.

“Mi hijo va a una pelea difícil, Britsch es fuerte, joven, con mucha hambre y ganas de triunfo, todo dependerá de mi hijo Julio, nosotros pusimos su granito de arena y ahora le toca a él demostrarlo en el ring”, culminó.

También estuvieron los protagonistas del combate coestelar, Jaime Munguía y Álvaro “Tyson” Robles.