Sobreviviente del Chapecoense graba video de agradecimiento

En el video difundido por la cadena brasileña Globo se observa al jugador que recorre con ayuda un cuarto de hospital."Hola, gente de Brasil y del mundo entero pendientes de mi recuperación. Soy Alan Ruschel y quería decirles que me estoy recuperando muy bien, que muy pronto voy a estar en Brasil para terminar mi recuperación y quería agradecer a todos por la fuerza que me han dado", dice el jugador en la grabación que también fue publicada sin sonido por la BBC de Londres.

