El COI desea veto vitalicio a implicados en dopaje

El líder del comité, Thomas Bach, dice que el castigo sería para atletas y funcionarios

LAUSANA, SUIZA (08/DIC/2016).- Los atletas y funcionarios rusos que se demuestre que formaron parte de un "sistema de manipulación" de los controles antidopaje deberían quedar vetados de por vida de los Juegos Olímpicos, dijo este jueves el presidente del COI, Thomas Bach.

Bach hizo la declaración un día antes de que el investigador canadiense Richard McLaren publique un reporte final en torno al supuesto dopaje patrocinado por el estado ruso en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi.

El líder del Comité Olímpico Internacional (COI) dijo que comprobar que hubo uso sistemático de sustancias prohibidas serían "agravantes" para justificar vetos de por vida.

"No me gustaría volver a ver a esta persona otra vez en ninguna Olimpiada y en ninguna función", agregó Bach en una conferencia de prensa después de una reunión de tres días de la junta ejecutiva. El dirigente no quiso especular si las conclusiones que se conocerán el viernes pudieran ocasionar pedidos para que Rusia sea excluida de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018 en Pyongyang. "Desconozco el contenido y el alcance del reporte del profesor McLaren", comentó.

Bach recordó que cuando era presidente de la comisión disciplinaria del COI, aprobó vetos vitalicios para los integrantes de equipos australianos implicados en un programa de dopaje en los Juegos de Invierno en Turín en 2006.

Sin embargo, demostrar que los atletas sabían del sistema amañado antidopaje podría ser difícil.

Se espera que McLaren, nombrado en mayo por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), aporte más detalles sobre la manipulación de los controles en el laboratorio en Sochi.

En su reporte interno en julio, McLaren confirmó aseveraciones del exdirector del laboratorio Grigory Rodchenkov de que había un sistema auspiciado por la agencia rusa de seguridad FSB que consistía en cambiar muestras de orina contaminadas por unas que sí pasaran las pruebas.

Por su parte, un funcionario del COI que supervisa casos disciplinarios que surgen de la evidencia de McLaren reconoció el jueves que podría ser difícil comprobarlos.

El abogado suizo Denis Oswald se preguntó: "¿Los atletas pueden ser castigados... si ellos no estaban al tanto de lo que estaba pasando?".

"No es que nos asuste procesar a personas de alto nivel en el régimen ruso", agregó el abogado en el marco de una conferencia de leyes deportivas realizada en Ginebra. "La pregunta es más sobre el punto de vista legal. ¿Puede castigarse a los atletas si no han hecho nada y si no estaban al tanto de lo que estaba pasando?".

Bach también nombró una segunda comisión del COI encabezada por el expresidente suizo Samuel Schmid para evaluar si el reporte y evidencias halladas por McLaren demuestran un sistema de control antidopaje auspiciado por un ente estatal.