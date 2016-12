Carlos Tévez, entre el retiro o un nuevo equipo

El delantero de Boca Juniors admite que reflexiona sobre el próximo año

BUENOS AIRES, ARGENTINA (08/DIC/2016).- El delantero de Boca Juniors Carlos Tévez admitió este jueves que durante el receso de verano sopesará si el año que viene sigue con la casaca xeneize, se va a jugar al Shanghái Shenhua de China o se retira del futbol.

"Puedo irme (a China) o dejar de jugar, no lo sé", dijo el 'Apache' en conferencia de prensa previa al superclásico frente a River, que se jugará el domingo por el campeonato de primera división.

El jugador, llegado a Boca hace un año y medio, aclaró que en su decisión "nada tendrá que ver el resultado del superclásico".

"Sé de la oferta de China y conozco el número", dijo Tévez, aunque aclaró que aún no pensó qué hará. Según la prensa local la oferta es por una suculenta suma que alcanza los 40 millones de euros netos por temporada.

Tévez dice que necesita "paz para decidir".

"Estoy pensando no sólo que puedo irme sino también dejar de jugar. No lo sé, llego a fin de año saturado, con la cabeza a mil, creo que es momento de parar un poco para ver lo que es mejor para mí, para mi familia y para el club", explicó.

De todas maneras aclaró que la decisión "pasa por algo muy personal, no se trata de que Boca o los hinchas me puedan dar más porque el amor que siento que me dan todos los días es mucho, por eso no quiero tomar decisiones apresuradas".

Días atrás, el presidente de Boca Daniel Angelici aseguró que al club "no le llegó ninguna oferta" por Tévez de parte de los chinos.

"Hasta que no termine el torneo tampoco queremos recibir nada, pero si llega a llegar (una oferta), lo hablaremos con el jugador", dijo Angelici.

Tévez volvió en 2015 a Boca, el club de sus amores, desde la Juventus de Italia cuando estaba en su apogeo tras ser campeón de la liga italiana y su máximo goleador.

Venía de ser multicampeón, con títulos en Brasil, en Inglaterra y en Italia. En su palmarés también cuenta con la medalla de oro con Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Al volver, desechó tentadoras ofertas del futbol de China, del París Saint-Germain francés y del Atlético de Madrid español.