Un tricampeón en el montículo de los Charros

Sergio Romo llega para aportar su experiencia ligamayorista y ayudar a la novena jalisciense a llegar a los Playoffs

GUADALAJARA, JALISCO (08/DIC/2016).- Sergio Romo, pitcher México-americano tricampeón en Grandes Ligas, una de las flamantes contrataciones de Charros de Jalisco, habla sobre su nueva experiencia con la novena local, y de lo que viene para él en el Clásico Mundial de Beisbol.

En una charla con Salvador Cosío Gaona, colaborador de este diario, en el marco del primer partido de la visita de Charros a las Águilas de Méxicali, el pitcher de 33 años dejó en claro que se divierte como pelotero y gusta de contagiar esa actitud a sus compañeros, motivación que puede ayudar para que los Charros repunten en la segunda vuelta y alcancen los Playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico.

— ¿Qué espera Sergio Romo de Sergio Romo con Charros de Jalisco?

— Uno llega y se pone a trabajar a ayudar al equipo como se pueda, no nada más como pitcher en la loma, puedo ayudar en otros modos también; hay una experiencia que me ha tocado vivir y yo quiero disfrutar eso, compartir con mis nuevos compañeros y enseñar a la gente mexicana el orgullo que yo tengo también de ser mexicano y la oportunidad que me han dado aquí en los Charros de regresar a donde empezaron mis raíces por tener sangre jalisciense.

— ¿Estás preparado para enfrentar un reto de un beisbol que pretende ser superior?

— Una cosa que me gustó mucho en el beisbol es que uno nunca sabe lo que va a pasar, lo que sigue, y ahora otra oportunidad para jugar con un equipo nuevo, un equipo que tiene mucho respeto, y pues en verdad uno viene listo, uno viene bien preparado para empezar la lucha con ellos y en verdad para ayudarles a ganar y llegar a los Playoffs.

— ¿Qué puede hacer Sergio Romo con su experiencia para el equipo Charros de Jalisco?

— Uno viene a apoyar, viene a estar aquí en la misa lucha. Somos iguales aquí con el uniforme de Charros y la experiencia que me ha tocado, gracias a Dios que me ha llegado, para compartir con ellos y para enseñarles que esto todavía es un juego y que tienen que divertirse y que no nada más es ponerse tan serio. Ahora en verdad quiero ganar, quiero que suban los Charros y aquí andamos para trabajar en eso.

— ¿Tienes emoción por ser campeón con Charros como la tienes todavía por ser nuevamente campeón por cuarta, por quinta ocasión con un equipo de Grandes Ligas?

— Todavía quiero ganar, ese orgullo, esa felicidad que te llega ganando campeonatos y en cualquier Liga campeones son campeones, y lo podemos hacer con este equipo, que tiene pelea, pero hay que hacer un buen trabajo para llegar a los Playoffs.

— ¿Cómo vez el pitcheo de Charros de Jalisco?

— Aquí somos jóvenes, hay algunos que tienen experiencia jugando en la Liga de verano acá en la Mexicana y hay muchos que tienen experiencia jugando aquí en la del Pacífico y no son novatos; hay otros que no tienen experiencia. El pitcheo está fuerte, está medio joven, pero con un poco de convicción, y si nos llega esto, yo digo que este equipo va a estar bien.

— ¿Qué te motivó a aceptar la oferta de Charros de Jalisco?

— Vine a ayudar al equipo, vine a apoyar y si me dan chance de entrar en los juegos le hecho todas las ganas que yo tengo y con toda confianza, y si no, hay otros modos en los que puedo ayudar al equipo, dando aviso a los jugadores y pues... hay otros modos en que podemos ganar, si el equipo está bueno.

— ¿Qué esperas del Clásico Mundial de Beisbol?

— Es un orgullo ser mexicano, por mucho tiempo a mí me han quitado el uniforme de México por ser nacido en Estados Unidos y ahora con el respeto que me he ganado, con las bendiciones de Grandes Ligas, ahora me miran como que uno puede representar a la gente mexicana y pues siempre me han apoyado los aficionados y fanáticos; ahora sí soy mexicano y el orgullo ahí está, hasta tengo la Bandera Mexicana tatuada en la espalda, y el uniforme del Tri me da mucho gusto.

— Tu primer día vistiendo el uniforme de Charros, aunque no hubo oportunidad de debutar, ¿sientes esa emoción en el primer día con Charros?

— Estoy como niño, de veras, vine contento, feliz de ver compañeros nuevos; hay algunos que ya había conocido y otros que no, y ahora para juntarme en la pelea con ellos me da mucho orgullo. De veras el niño salió hoy (martes), andaba para arriba y para abajo apoyando al equipo y a pesar de que perdimos me dio mucho gusto estar aquí.