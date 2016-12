'Checo' Pérez confirma que seguirá en Force India

Ante rumores, el piloto tapatío aclara que no dejará la escudería con quien tuvo uno de sus mejores años

GUADALAJARA, JALISCO (07/DIC/2016).- Ante la oleada de rumores que lo colocaban como nuevo piloto de la escudería Mercedes, ante la salida intempestiva del campeón de la Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg, el piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez aclaró personalmente este miércoles, que no dejará la escudería que actualmente defiende, que es Force India, con quien tuvo uno de sus mejores años en su carrera como piloto de la máxima categoría del automovilismo.



"Yo me quedo en Froce India, mi objetivo es mejorar lo que hice esta temporada con el equipo, que por cierto veo al equipo muy bien, creo que es una gran oportunidad de hacer un súper año con las nuevas reglas de la Fórmula 1 y creo que el equipo está más sólido que nunca. En la Fórmula 1 todo puede pasar, pero no veo porqué tenga que pasar ahora", dijo el piloto tapatío, quien negó rotundamente cualquier contacto con la escudería Mercedes, "nunca sabes qué puede pasar, ahora estoy solamente concentrado en Force India, no hubo ningún acercamiento".



"Checo" Pérez aceptó que el 2016 fue su mejor año como piloto de Fórmula 1, alcanzando la mayor cantidad de puntos desde que maneja un monoplaza.



"Al final me voy con la satisfacción de los resultados que se obtuvieron, séptimo en el campeonato del mundo, 101 puntos, dos pódiums, creo que eso me deja más feliz que cualquier otra cosa o especulación", siguió.



Además, aprovechó para elogiar a sus compatriotas, a todos aquellos que hicieron posible el hecho de que el Gran Premio de México fuera catalogado como el mejor de todo el calendario.



"Muy contento y orgulloso de toda mi gente, porque una vez México demostró lo grande que somos, el país se vio muy grande y eso es algo que sin duda me llena de orgullo y estoy seguro de que cada año va a ser mejor", apuntó el piloto mexicano de Force India.



Fusiona apoyo con Rafa Márquez

Con la presencia de 180 niños, 90 de la fundación de Rafael Márquez y 90 de la fundación de Sergio Pérez, este miércoles se llevó a cabo la posada en conjunto con estas dos figuras del deporte tapatío y mexicano, en una hacienda ubicada en Santa Anita. Estuvieron presentes Sergio Pérez, piloto de Fórmula 1, así como Rafael Márquez, jugador del Atlas y capitán de la Selección Mexicana de futbol.



"Hoy pasé un día muy agradable, conviviendo con niños de mi fundación, con la fundación de Rafael Márquez y siempre teniendo muy en cuenta a estas fundaciones. Rafa le dedica mucho tiempo a su fundación igual que yo, y platicando un día, pensamos en hacer una posada juntos, conviviendo con nuestras fundaciones y así se dio el acercamiento. Es algo que me llena de muchísima energía y aunque no tengo mucho tiempo para estar con ellos, saben que estoy trabajando muy fuerte para darles el mayor apoyo posible", dijo Sergio Pérez al finalizar el evento.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES