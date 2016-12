Crossfitness, disciplina de alto impacto

Expertos recomiendan que a quienes gusten de practicar este deporte, que lo hagan bajo la supervisión de un entrenador certificado

GUADALAJARA, JALISCO (07/DIC/2016).- El Crossfitness es uno de los deportes que más auge está tomando en México, en la Perla Tapatía no es la excepción y hoy en día hay un sinnúmero de gimnasios especializados en esta disciplina, en donde se ofrecen diversos paquetes, clases y retos, que van desde lo físico, hasta lo nutricional. Sin embargo, como todo deporte, tiene sus riesgos y el Crossfitness no se escapa de tener una larga lista de practicantes que han sufrido al menos una lesión.

El Crossfitness es un entrenamiento de alta intensidad y como tal, podríamos pensar que ayuda a quemar grasas así como a ganar masa muscular y quemar calorías en gran cantidad.

Para prevenir lesiones es fundamental cuidar la técnica de cada ejercicio, así como adecuar la intensidad a la condición física de cada persona. Y por supuesto, también resulta clave cuidar la hidratación durante el entrenamiento.

Lo que la ciencia nos dice sobre el Crossfitness es que se trata de una actividad que puede dar grandes resultados, pero con la cual debemos tener la precaución de no excedernos, pues es un entrenamiento de alta intensidad no apto para practicar sin conocimiento previo alguno.

Carlos Peregrina, doctor del Code Jalisco, señaló que “se tiene que estar preparado y ayudar a la gente que va a realizar algún deporte a que siempre esté preparado para practicar este tipo de deporte, en donde sí hay mucho mayor riesgo. Primero hay que realizar una buena evaluación médica, en todos los sentidos, con un equipo multidisciplinario; también que tengan una buena condición física, que tengan la capacidad de poder llevarla a cabo, porque sí es muy alto el riesgo de que sufra un accidente o una lesión al ser de alto impacto, también puede haber algún trastorno físico”, dijo el galeno de la dependencia deportiva estatal.

“A las lesiones hay que ponerles nombre y apellido, como comúnmente se dice, hay que ver cuál es esa lesión para ver la causa y poder llegar a un tratamiento adecuado. Es difícil que se traten todas de la misma forma, de acuerdo a la gravedad y origen, es el tratamiento que se debe adecuar”, comentó el doctor Peregrina, del Code Jalisco.

Lorena Plascencia, ejemplo de disciplina

Lorena Plascencia nunca se ha lastimado, lo recomienda 100%, considera al Crossfitness uno de los deportes más completos. Lo hace por sus hijos, quienes la invitaron a entrenar y a sus 43 años de edad, se siente orgullosa de sí misma al terminar cada entrenamiento, por más arduo que éste sea.

“Yo empecé por el Crossfitness por mis hijos, ellos empezaron a practicarlo y a los dos meses me invitaron a una clase, accedí y me gusta mucho entrenar con ellos. He practicado tenis, hice pesas muchos años en el gimnasio, y algunas otras cosas como natación, pero este deporte se me hace una disciplina muy completa, combina cardio, peso, todo. Agarré muchísima condición desde que estoy aquí”.

Señala que es un deporte de riesgo “si lo hacen en un lugar que no esté debidamente certificado”.

Es una práctica que invita a autoevaluarte: Carla Ulloa

Carla Ulloa, de 28 años de edad, practica el Crossfitness al lado de su esposo Daniel, intentan no faltar en toda la semana y según dice, ha visto resultados importantes, pero por otro lado, recordó que ha sufrido lesiones, tanto ella, como su marido practicando esta disciplina. Ella presentó una lesión muscular, mientras Daniel tuvo problemas en un tobillo.

“Nunca fui muy deportista, de hecho aunque mi complexión me obliga a ejercitarme, la verdad hago mucha desidia en ese tema, al menos hasta que conocí el Crossfitness, a diferencia de otros sistemas de entrenamiento, es una disciplina que te invita a autoevaluarte, a identificar tus límites individuales y romperlos, el avance con las capacidades se puede medir con tiempo y con peso y el cambio físico es muy notorio, con la combinación de ejercicios de halterofilia y cardiovasculares, es muy completo el trabajo, sobre todo que no todas las personas tenemos tres horas al día para estar en un gimnasio”, dijo la deportista.

“Cada deporte tiene su riesgo, incluso estar acostado leyendo tiene sus riesgos, pero lo interesante es que uno solo va midiendo sus avances y no hay ningún instructor que te obligue a cargar más de lo que puedes o que evite que estés hidratándote, es una disciplina muy humana y altamente entretenida, además los ‘WOD’ están al alcance de cualquiera y una vez que se tienen los conocimientos de las posiciones básicas se puede practicar en cualquier lugar”, platicó.

Mario Ugalde, primer coach certificado de Guadalajara

Comenzó siendo futbolista a nivel universitario, una vez que terminó la escuela, decidió dar un giro a su vida deportiva y dedicó toda su atención a un nuevo deporte que estaba en boca de todos. Mario Ugalde, al ver que no había entrenadores certificados de Crossfitness, decidió dar el paso y cinco años después, es un reconocido entrenador de este deporte, que cuenta con una cadena de gimnasios.

“Yo tengo ya cinco años en este deporte. Fui el primero en certificarme como entrenador de Crossfitness, es un deporte que me llamó mucho la atención porque te exige demasiado, pero también da muy buenos resultados en corto tiempo, por eso fue un éxito alrededor del mundo, porque es un deporte hasta cierto punto adictivo, te gusta hacerlo y también hablamos de una comunidad”, dijo Ugalde.

El entrenador de Crossfitness recomendó que toda aquella persona que decida practicar este deporte, se cerciore que haya un entrenador legalmente capacitado para impartir las clases y sobre todo, con la certificación correspondiente, así como el mismo gimnasio.

“La certificación es un punto importante, pero hay licenciaturas o cursos que indican que puedes ser un buen entrenador. La gente cree que puede hacer el deporte y luego ser entrenador y no, realmente se necesita estudio”.

“La certificación te la da la marca Crossfit. Tienes que pagar por ella, vas y tomas un seminario de fin de semana, en caso de que pases el examen, te dan un certificado”, dijo el primer entrenador certificado en Guadalajara.

Reconoció que es un deporte de alto impacto y todo aquel que lo practique, está expuesto a lesionarse.

No obstante, “este tipo de deporte, con la asesoría correcta, puede ser inclusive para rehabilitación o fortalecimiento y no tendrías que sufrir ningún tipo de lesión”, afirmó.

Lesiones más comunes durante los acondicionamientos

• Raspadura de tibia (a causa del box jump). Se evita estando siempre concentrado y teniendo en cuenta la altura que se puede saltar.

• Tirones musculares a causa de falta de estiramientos. Tanto al inicio como al final del entrenamiento deben hacerse ejercicios de estiramiento

• Lesiones en manos, cortaduras y sangrados, esta lesión es muy común. Es raro ver a un crossfitero con sus manos suaves y tersas, los guantes para los ejercicios de halterofilia son muy importantes para evitar resbaladas de las barras, pero para los ejercicios en rack suelen estorbar más de lo que ayudan, y es por eso que las manos se llevan toda la fricción y el peso.

• Torceduras en tobillos y rodillas, muchos de los ‘WOD’ (work of the day, por su siglas en inglés) contienen dentro de sus ejercicios correr, ya sea libre o con peso. El cambio abrupto de un ejercicio de halterofilia (correr de repente de 300 a 900 metros) suele ocasionar este tipo de lesión, simplemente recordar que el tiempo es propio y no apurar al ejercicio.

• Latigazos con cuerda, cuando se intenta hacer el ‘doublé under’ (saltos dobles a la cuerda). No hay manera de evitarlo; si lo quieres lograr, lo tienes que sufrir.

LA FRASE

“EL Crossfitnes es como cualquier deporte, estás expuesto, un futbolista está expuesto a que le truenen la rodilla, el tobillo, siempre está ese riesgo, pero se puede prevenir."

Mario Ugalde, primer entrenador certificado en Guadalajara

PARA SABER

La certificación

El Crossfitness ofrece tres niveles de calificación: el entrenador certificado, entrenador y preparador (Nivel 1) y la certificación de Nivel 2 para preparación de entrenadores. Para aquellos interesados en centrarse en la formación física de niños, también hay un curso de Crossfitness infantil.

EL DATO

Deporte para jóvenes y adultos mayores

El Crossfitness lo puede practicar cualquier persona, en su gimnasio hay alumnos de hasta 60 años de edad, así como hombres y mujeres.

Mario Ugalde afirma que personas de 55 o 60 años de edad entrenan con él, “tenemos personas que han tenido lesiones de rodilla, pero a final de cuentas lo importante es que tengan una base, que el entrenamiento sea el adecuado y de ahí podemos evitar lesiones”.