Sin tiempo para relajarse

El técnico de los Rayos del Necaxa, Alfonso Sosa, tiene un objetivo bien definido: mantener a su equipo en la Primera División para el próximo torneo

GUADALAJARA, JALISCO (07/DIC/2016).- Alfonso Sosa no es de los que se deslumbran con los reflectores, ni ensordece con la pirotecnia.

Recién se quedó a 90 minutos de disputar la Final del futbol mexicano y el tapatío de inmediato regresa a la prioridad de él y su Necaxa: la permanencia en la Primera División.

El próximo torneo se llama Clausura 2017, pero él lo describe como una cuenta regresiva para que alguien caiga en la Liga de Ascenso. Y Poncho, como le dicen, no quiere volver a ser quien pruebe la hiel de perder la categoría.

“No hay motivo para relajarnos”, dice de entrada Sosa Cisneros, quien olvida casi de inmediato que su equipo fue semifinalista del Apertura 2016.

Necaxa arranca el próximo torneo en el puesto siete de la tabla de cocientes, pero el técnico no cambia su discurso. “La realidad es que falta mucho, este primer torneo fue muy bueno, pero nos falta el segundo, que es todavía más difícil porque es una cuenta regresiva para el descenso, es donde todos los equipos aprietan, y para nosotros es una gran ventaja que dependemos de nuestros resultados. No hay ninguna razón para tirarnos a la hamaca. Seguimos entendiendo que entre más puntos sumes, más pronto te vas a acercar al objetivo prioritario que es la salvación y que automáticamente como premio vienen otros objetivos”.

El timonel de los Rayos es muy claro en esa bipolaridad que vive su equipo: “Estar arriba te cambia el panorama en muchos sentidos, en este momento estamos donde merecemos estar y lo hemos ganado con mucho trabajo y mucha dedicación, pero sobre todo sabiendo anteponernos a la adversidad que hemos enfrentado durante algunos lapsos del torneo; y si hoy la situación es distinta es gracias a la fortaleza de este grupo”.

Una película ya vista

Necaxa no ganó en las primeras seis jornadas del campeonato. Llegó la primera Fecha FIFA del torneo, tiempo ideal para hacer cambios en los equipos, pero la dirigencia de los Rayos no perdió la fe en el proyecto de Sosa.

“El equipo no ganaba, pero tampoco perdía”, recuerda Luis Alfonso, al reconocer que fueron momentos complicados. “Tuvimos un par de derrotas en ese lapso pero no teníamos mal funcionamiento, éramos conscientes de que era cuestión de tiempo llegar a tener resultados positivos para cambiar el entorno, y esto finalmente fue lo que sucedió, en cuanto el equipo ganó el primer partido empezó a liberar presión, comenzamos a encaminar el tema porcentual, avanzamos en ese sentido y fuimos compartiendo la presión a otros equipos”.

Para el timonel de los Rayos fue muy importante compartir la presión del descenso a otros equipos. “Aquí no hay secretos, el equipo que recién ascendió siempre es visto como el escalón para salvarse, entonces para nosotros fue muy importante pasarle la presión a los otros equipos del torneo. Con base en lo que habíamos hecho en las primeras jornadas, que había servido como referencia a pesar de no ganar, y con eso logramos revertir la situación”.

— ¿En algún momento sentiste temor de que se repitiera la película de Leones Negros?

— Temor no, uno trabaja pensando en que las cosas vayan bien, hay circunstancias que van impidiendo que esto suceda, ¿cómo provocas que esa situación se modifique?, pues no hay de otra, trabajar, insistir una y otra vez en lo que se está haciendo bien, en convencer al grupo de que ésa es la forma correcta para conseguir esos resultados que estás buscando. Yo tenía mucha confianza en que estábamos haciendo las cosas de manera correcta, pero no porque me cegara, sino porque el funcionamiento del equipo me marcaba la pauta. Claro, pudo habernos sucedido y no estaríamos hablando de esto, pero cuando un equipo trabaja con dedicación y pone todo lo que tiene que poner, además de que tienes calidad en los jugadores y la confianza de una directiva que no se desesperó, los resultados tenían que llegar… y llegaron.

TRES MOMENTOS DE PONCHO SOSA

Tocó el cielo

El 10 de mayo de 2014 Universidad de Guadalajara regresó a la Primera División tras 20 años de ausencia, luego de vencer en tanda de penaltis a Tecos en un Estadio Jalisco que vivió un triunfo apoteósico del equipo de Alfonso Sosa, quien culminó un trabajo de más de tres torneos para que Leones volviera a ser de Primera.

Tocó el infierno

Un año después de volver al Máximo Circuito, los Leones Negros de Poncho Sosa volvían a la Liga de Ascenso. Los universitarios vencieron 2-0 a domicilio al Cruz Azul, pero Puebla empató con Santos y los Melenudos volvieron al circuito de plata. Terminaron empatados en el cociente, pero UdeG perdió la categoría por diferencia de goles.

La otra cara del futbol

Necaxa empata con el Guadalajara en el Estadio Chivas y consigue clasificar a la Liguilla con 26 puntos, seis arriba de la meta que se había propuesto Poncho Sosa en su primera campaña con los Rayos. Una semana después eliminan al campeón Pachuca y avanzan a las Semifinales, donde finalmente quedaron.

NUMERALIA

Balance positivo

26 puntos hizo Sosa con Necaxa en su primera campaña en la Liga MX.

17 puntos hizo con la Universidad de Guadalajara en su primer torneo en Primera División.

4 puntos había conseguido Necaxa tras los primeros seis partidos del torneo.

22 unidades lograron los Rayos en los últimos 11 juegos del torneo.

PANORAMA PARA EL CLAUSURA 2017

Así arranca el descenso en enero

Posición Equipo Puntos % 7 Necaxa 26 1.5294 … 14 Cruz Azul 107 1.2588 15 Puebla 105 1.2353 16 Jaguares 98 1.1529 17 Veracruz 96 1.1294 18 Morelia 94 1.1059

LAS FRASES

“Nosotros queríamos mínimo 20 puntos, de ahí para arriba; 26 puntos para empezar fueron muy buenos”.

“No es fácil enfrentar esta situación, pero ahí la llevamos con base en lo que este grupo tiene como meta, que es mantenerse como jugadores de Primera División”.

Alfonso Sosa, DT de Nexaca