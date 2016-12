Querétaro no llega a acuerdo por traspaso del Gullit Peña

Señalan que el equipo de Gallos se quedará sin contar con los servicios del jugador

GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2016).- Al final no se dará el traspaso de Carlos Peña al Querétaro, equipo que tras sostener varias charlas no pudo llegar a un acuerdo con el representante del jugador, siendo el gran problema el sueldo. Todavía esta mañana hubo otro intento de negociación con el agente del volante, pero fue imposible acordar algo.



La directiva de Gallos, al ver que el tema económico no dejaba avanzar la negociación, determinaron echar abajo el acuerdo que estaba establecido con Chivas, la cual esperaba un arreglo para hacer oficial la salida de su jugador.



Una fuente cercana a la negociación, aseguró incluso que la actitud del representante de Peña en las últimas charlas ya era indiferente al ver que se tocaba el mismo tema, una disminución en el suelo del volante.



Esto desanimó más a Querétaro, pues coincidieron que esa actitud no ayudaría para nada al técnico Víctor Manuel Vucetich, en la búsqueda de los objetivos que se han trazado. Peña quería ser, por el sueldo pedido y de acuerdo a lo que gana en el redil, donde tiene contrato firmado, el mejor pagado del equipo queretano.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ