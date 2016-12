Matías Almeyda destaca nivel de la Liga MX

Considera que el nivel del jugador mexicano es alto, y gusta de su calidad individual

GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2016).- Por ahora, Matías Almeyda disfruta unos días de asueto en Argentina, para regresar a trabajar desde el próximo 12 de diciembre con Chivas, de cara al torneo entrante. El pastor rojiblanco está feliz de dirigir a uno de los equipos más importantes del continente americano, en la Liga MX, a la cual consideró dentro de las mejores del mundo.

Haber sido eliminado en cuartos de final del Apertura 2016 a manos del América, reconoce lo dejó frustrado porque no se llegó a la meta deseada, alcanzar la final para disputar su primera final de Liga con el Guadalajara y le ha quedado a deber a la afición, así como a la directiva, que realizó una gran inversión.

El ''Pelado'' consideró que el nivel del jugador mexicano es alto, su calidad individual le gusta mucho, la dinámica con la que se desarrollan los encuentros de igual manera y que la mayoría salen a buscar el triunfo con un futbol agradable.

''Me he detenido mucho a ver la calidad individual que tiene el mexicano y me llama la atención para bien, soy un agradecido y feliz de poder estar en este futbol. La vida da una enseñanza constante, depende de cada uno, quién quiere seguir aprendiendo y yo quiero seguir aprendiendo''.

Le quedó en la eliminación como experiencia, que va por el camino correcto, ya que sus jugadores están contentos con la forma de jugar que se ha implementado, entienden el sistema y el torneo entrante se verá un equipo más completo.

''Me ha dejado mucho aprendizaje, el hecho de conocer otro tipo de gente, de conocer gente buena, ser parte de otro futbol, el cual me gusta y no me canso de decirlo. Considero que no todos le dan la importancia que tiene el futbol mexicano, me atrapa, las propuestas de los entrenadores son mayormente buenas, la calidad de los jugadores son excelentes''.

Señaló que cuando habló del formato de la Liguilla se mal interpretaron sus palabras, no se dio a explicar de manera puntual, lo cual aclara y trató de dar su mejor comentario para no dejar ninguna duda o algún cabo suelto.

Al entrenador le parece demasiado apresurado jugar en una sola semana una serie, porque los equipos no tienen tiempo suficiente para planificar de un encuentro a otro, precisó que las idas y vuelta deberían de jugarse de una semana a otra.

''Por ahí me expresé mal. Pierde un poco, es cuestión de gustos. Si me dieran a elegir y tuviera la chance de emitir mi opinión, diría que jugando un partido le da un poco más de calidad al juego porque si juegas uno cada cinco o seis días lo puedes planificar. Después de un día de entrenamiento es difícil modificar cosas. Te daría un poco más de sorpresas, por ahí por gusto sería mejor pero es algo personal, no en crítica sino un gusto personal y pasa solamente por gusto''.

Almeyda no se fue de vacaciones con un sabor amargo, porque su mente, la del grupo, directiva y afición estaba en la instancia de semifinales, pelear por el título, lo cual no se dio. Eso le deja una deuda que el torneo entrante quiere saldar, porque la afición le ha enseñado el verdadero amor por los colores y rápido se encariñó con Chivas, gracias a los seguidores, al recibimiento que le dieron en cada plaza que visitaron.

''La felicidad que me da la cantidad de gente que apoya a que este equipo sea el más popular, es algo espectacular, lindo, y las tristezas son cuando pierdes porque te imaginas dando una vuelta olímpica con tantos millones de hinchas sería un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz de entrenar a este equipo, no tengo por qué mentir y quedar bien con nadie. Creo que ponerse a la par de cualquiera es importante, el día que logre el campeonato va a ser espectacular''.



La Sub-17 juega la final

Este miércoles en el estadio de Chivas, el equipo de la categoría Sub-17 se medirá en el encuentro de ida dentro de la gran final ante el Monterrey a las 15:45 horas y la vuelta, se desarrollará en el estadio del Monterrey, el próximo sábado a las 16:00 horas.

Los rojiblancos en caso de ganar este título, se convertirán en el conjunto con más campeonatos en la categoría, con cinco copas desde que se juega este torneo en el 2009.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ