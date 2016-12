La continuidad es positiva: Leiton Jiménez

Ya está recuperado de la lesión que lo alejó de las canchas por casi medio torneo

GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2016).- La semana pasada, la directiva de Atlas en voz del presidente Gustavo Guzmán y el vicepresidente Alberto de la Torre, le dieron el espaldarazo al proyecto que encabeza el director técnico José Guadalupe Cruz, ante esto, el plantel se mostró tranquilo y con la confianza de que tienen todo para luchar por hacer un buen torneo en el Clausura 2017.

Así lo expresó Leiton Jiménez, defensa central colombiano, que durante el certamen de Apertura 2016 sufrió una fuerte lesión muscular y no lo pudo concluir jugando, por lo que ahora va por su revancha.

“En lo personal creo que es algo bueno el hecho de que se mantenga la continuidad, el torneo pasado lo empezamos bien, pero luego tuvimos muchos lesionados incluyéndome, pero es positivo que se mantenga esta base y faltan algunos jugadores en algunas posiciones vitales y si llegan, creo que haremos un buen torneo”, comentó el cafetalero luego del entrenamiento matutino de este martes.

La directiva rojinegra también comentó que Atlas debe ir por al menos 31 puntos en el Clausura, cifra que no resulta tan descabellada, si se toma en cuenta que ahora comenzarán con plantel prácticamente completo.

“El mensaje es que el torneo tiene que ser diferente, se tienen que hacer mejor las cosas. El presidente habló de 31 puntos, vamos a salir a buscarlos a partir del primer partido, obviamente sabemos que no será fácil, pero con el grupo que se conforma, se luchará hasta el final”, siguió Leiton.



SON PUROS RUMORES

Sobre la llegada de jugadores como refuerzo para el Clausura 2017, específicamente los delanteros Matías Alustiza o Dayro Moreno, el propio Leiton Jiménez resaltó que hoy por hoy son solamente rumores, hasta que la directiva no los haga oficiales, ellos deberán trabajar con lo que tienen, esperando que se concreten lo antes posible.

“Son puros rumores, nosotros no pensamos en eso, es claro que cada semestre salen nombres, pero la directiva sabrá qué jugadores deben venir para que el equipo esté mucho mejor, así que esperemos que los que lleguen sean buenos y aporten, no quereos que el equipo siga peleando el descenso, no queremos que el equipo esté en esa posición en la que está, sabemos que se necesitan cierta cantidad de puntos”.

Finalmente, recordó el tiempo en que fue compañero de Dayro Moreno en su paso por los Xolos de Tijuana, aceptando que es uno de los artilleros más peligrosos del futbol mexicano y en caso de que llegue a La Madriguera, será de gran ayuda en sus aspiraciones de calificar a la Liguilla.

“Dayro es uno de los nombres que ha sonado mucho para reforzar al equipo, si llega será interesante, tuve oportunidad de coincidir con él, tiene mucha calidad y anota muchos goles, es lo que puede aportar, es constante, es dinámico y juega muy bien al futbol”, finalizó diciendo Leiton Jiménez.



SEGUNDO DÍA DE ENTRENAMIENTO

Todo arrancó muy temprano por la mañana, antes de las 08:30 horas, los jugadores rojinegros fueron saltando a la cancha para comenzar el segundo día de entrenamientos en esta etapa de pretemporada. No importó el frío intenso que calaba hasta los huesos, pronto entraron en calor y llevaron sin contratiempos su práctica matutina.

Cerca del final de la práctica, el vicepresidente Alberto de la Torre, quien estaba presente en La Madriguera, platicó por unos minutos con el técnico del equipo, el “Profe” José Guadalupe Cruz.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES