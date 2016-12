Porto y mexicanos van por pase a octavos en Champions

El equipo portugués intentará vencer al Leicester en el Estadio do Dragao

OPORTO, PORTUGAL (06/DIC/2016).- Porto, equipo donde militan los mexicanos Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús "Tecatito" Corona, intentará vencer a Leicester City en el Estadio do Dragao con la intención de acceder a la ronda de octavos de final de la Champions League.



El fin de semana pasado la escuadra de los "Dragones" obtuvo una victoria agónica ante Sporting Braga por marcador de 1-0, en la fecha 12 de la Liga de Portugal, tras lo cual logró salir de una racha adversa de tres partidos sin ganar en todas las competencias.



No obstante la participación del equipo luso en la presente Liga de Campeones de Europa ha sido irregular, pues se ubica en la segunda posición del Grupo G con ocho unidades, aunque llegará al cierre de la primera fase con posibilidades de acceder a la ronda de los dieciséis mejores.



Con una victoria, el conjunto portugués aseguraría su pase a octavos de final, sin embargo un empate o derrota, combinados con un triunfo del cuadro danés Copenhague, enviarían a los "blanquiazules" hasta el tercer puesto y sin aspiraciones de seguir con vida en el evento.



Por su lado, la tercia de jugadores "tricolores" tuvo minutos en la pasada victoria del Porto en el torneo casero.



Layún y Corona formaron parte del once titular que presentó el estratega Nino Espírito Santo, mientras que Herrera entró de cambio al minuto 75, por lo que se anticipa que algo similar podría ocurrir en el duelo de mañana ante la escuadra inglesa.



Por su parte Leicester City, flamante campeón de la Liga Premier de Inglaterra, ha tenido una sorpresiva fase inicial de Champions, donde se mantiene invicto con cuatro victorias y un empate, por lo que lidera cómodamente el sector G con 13 unidades.



En la presente edición de la liga inglesa, los "Zorros" no han podido equiparar lo hecho la temporada pasada al ubicarse en la décima sexta posición con 13 unidades, a un punto de la zona de descenso.



De esta manera y con la permanencia en Champions de por medio, los portugueses le harán los honores a los británicos en partido que dará inicio en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México.