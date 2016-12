Tema económico traba pase del 'Gullit' a Gallos

El representante del mediocampista no se pone de acuerdo con la directiva del Querétaro sobre el salario que percibiría Carlos Peña

GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2016).- Todo entre clubes está solucionado. El costo del traspaso se arregló sin problemas entre Chivas y Querétaro, pero se ha presentado un problema con el representante del jugador, ya que no puede ponerse de acuerdo con la directiva de Gallos en el tema del sueldo que pretende ganar su representado.

Carlos “Gullit” Peña está en la mejor disposición de irse a jugar con los Gallos, tanto así que su representante ha sostenido varias charlas con la dirigencia del Querétaro para solucionar el desacuerdo sobre el salario, pero existe una diferencia importante entre lo que le ofrece el flamante campeón de Copa MX en el Apertura 2016 al jugador y lo que él pide.

La dirigencia le ha dicho al representante del “Gullit” que el sueldo que ganaba en el Guadalajara no se lo puede dar, que baje sus pretensiones; pero el jugador no solamente no las baja, sino que incluso buscan un incremento, pequeño, pero al final incremento que se sale totalmente del presupuesto de Gallos.

La directiva del Querétaro tampoco tiene una buena relación con el representante de “Gullit”, ya en el pasado no han tenido buenos finales en algunas negociaciones, lo cual complica ahora un buen arreglo entre las partes.

Querétaro está a punto de darse por vencido, de no insistir más en la negociación, abortar la misión de llevar al volante a sus filas, a menos que Chivas intervenga con el jugador para que baje sus pretensiones. Hoy día, la negociación está atorada y el arreglo entre directivas, que estaba cerrado, pasó a segundo término al no llegar a un acuerdo entre el jugador y el club al cual llegaría.

Ayer, “Gullit” fue visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin embargo se negó a hablar respecto al tema.

PARA SABER

Productividad

Hace un año, de cara al Clausura 2016, el “Gullit” fue uno de los refuerzos que más expectativas causó en la afición del Rebaño, sin embargo, su productividad no fue la esperada y por momentos terminó perdiendo la titularidad.

Procedente del León, en dos torneos con Chivas disputó 25 encuentros y marcó ocho tantos.