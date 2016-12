Técnico de Bayer defiende al 'Chicharito'

Roger Schmidt descarta que el mexicano sea culpable de no haber ganado el último juego

LEVERKUSEN, ALEMANIA (05/DIC/2016).- Roger Schmidt, director técnico de Bayer Leverkusen, descartó que el mexicano Javier ''Chicharito'' Hernández tenga la culpa por el penal fallado en el minuto 88 ante Friburgo, lo que impidió que la escuadra de Las Aspirinas se alzara con la victoria.



''Chicharito tomó una mala decisión, pero también fue una gran atajada del portero'', señaló Schmidt, acerca del penal errado por el delantero azteca.



El ex jugador de Chivas de Guadalajara se plantó de cara al marco desde los once pasos con la oportunidad de darle la ventaja al Leverkusen en el marcador y de paso romper su sequía goleadora más larga, pero su disparo fue adivinado y atajado por Alexander Schwolow, guardameta de Friburgo.



Tras la falla del penal, ''Chicharito'' extendió la máxima sequía goleadora de su carrera profesional a 456 minutos, rompiendo su marca previa de 410 alcanzada durante la temporada 2013-2014, cuando era jugador de Manchester United.



Con el empate final 1-1 ante Friburgo, Leverkusen se alejó aún más de las posiciones de privilegio de la Bundesliga, en la que tras 13 jornadas, se coloca en la novena posición de la competición con 17 unidades, 16 puntos detrás del líder, Leipzig.



El penal fallado por Hernández representa la cuarta pena máxima fallada por Leverkusen en la temporada, además, de los últimos 19 intentos desde los once pasos, únicamente han podido penetrar el marco rival en ocho ocasiones.



El seleccionado de México tendrá una nueva oportunidad para salir del mal momento que vive el próximo miércoles, cuando Bayer Leverkusen enfrente a Mónaco en búsqueda de su pase a la ronda de octavos de final de Champions League.