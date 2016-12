Benfica y Jiménez disputan permanencia en Champions

El mexicano y su equipo quieren avanzar a los octavos de final del torneo europeo

LISBOA, PORTUGAL (05/DIC/2016).- Benfica y el delantero mexicano Raúl Jiménez tendrán ante el Napoli la oportunidad de avanzar a los octavos de final de la Champions League, aunque en este partido también podrían despedirse de la justa más importante a nivel de clubes en Europa.



Para este cotejo, Las Águilas llegan como líderes del Grupo B con ocho puntos, empatados en misma cantidad con los italianos, sin embargo en el otro duelo del sector el cuadro de Besiktas, que tiene siete unidades, visitará al Dinamo de Kiev, por lo que en esta sexta fecha del certamen se definirá quiénes avanzarán a la siguiente fase.



Este martes al obtener una victoria pondría a Jiménez y a su club en la próxima instancia de la competición como líder de su grupo, pese a cualquier resultado que arroje el compromiso en el que los turcos visitarán a los ucranianos.



Sin embargo, una derrota dejaría a los portugueses a la espera de que Besiktas no logré llevarse los tres puntos de Kiev, ya que de hacerlo los lusos caerían hasta el tercer puesto, despidiéndose de la competencia y abriéndose un lugar en la Europa League.



Es por esto que el ex delantero americanista y el resto de la plantilla se plantarán en su casa, el Estadio da Luz, con la firme convicción de llevarse las tres unidades para amarrar el liderato y su pase a octavos ante el Napoli, cuadro con el que cayeron 4-2 en Italia durante la segunda jornada del evento.



En su caso particular, el hidalguense buscará volver a mover las redes en su andar por la Liga de Campeones de Europa, luego de no hacerlo desde el 13 de abril de este año, cuando le marcó al Bayern Munich en los cuartos de final de la edición 2015-2016.



De esta manera, Benfica y el atacante tricolor pondrán de por medio sus aspiraciones "europeas" cuando le hagan los honores a los "azules" en partido que dará inicio en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México.