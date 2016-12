América va por la revancha en el Mundial de Clubes

Este domingo las Águilas se medirán al Jeonbuk Motors, de Corea del Sur

CIUDAD DE MÉXICO (05/DIC/2016).- Después de que en la edición pasada perdieron en el primer partido, en el plantel americanista y su técnico argentino Ricardo La Volpe quieren revancha en el Mundial de Clubes Japón 2016, donde el domingo se medirán al Jeonbuk Motors, de Corea del Sur.



La Volpe destacó que las Águilas tratarán de dejar bien el nombre del futbol mexicano y van con la ilusión de superar al rival surcoreano para después medirse al equipo español Real Madrid.



"Esperemos que el viaje sea más de motivación y lo que tenemos que hacer allá para venir con la moral alta porque todo América espera que hagamos allá. Es una revancha por lo del año pasado y queremos demostrar el futbol mexicano allá", subrayó.



Dijo que los jugadores azulcremas "están comprometidos. Vamos contra un campeón al principio y el partido que esperamos jugar, que es contra el Real Madrid".



En 2015 el América perdió contra el club chino Evergrande, sin embargo volvió a ganar la Liga de Campeones de la Concacaf para tener una nueva oportunidad en el Mundial de Clubes.



En lo personal, La Volpe admitió que participar en un certamen de esta índole era lo único que le faltaba como entrenador, por lo que fue una de las claves para aceptar el reto de dirigir al cuadro de Coapa.



"Para mi CV es lo único que me faltaba. Ya hice todo como técnico. Me faltaba esto. Agradezco a Dios. El destino hay que buscarlo y yo lo hago. Era uno de los puntos por los que asumí dirigir América. Para mi carrera era necesario estar ahí", indicó.



El defensa canterano Edson Álvarez, quien se ha hecho un hueco en el equipo reconoció: "Nosotros tenemos una gran deuda con nuestra afición, el año pasado fuimos al Mundial de Clubes y no salieron las cosas como lo esperábamos y ahora tenemos una linda revancha".



El mediocampista paraguayo Osvaldo Martínez indicó: "Desde mañana tenemos que pensar en el Mundial de Clubes. Es algo que tenemos pendiente, no hicimos un buen papel el pasado, queremos darle vuelta a la página, esperemos que podamos pasar el primer partido de allá".



Mientras que el brasileño William da Silva recalcó el hecho de que sea una revancha y aseveró que tiene compañeros que ya le dieron referencias del cuadro asiático.



"El equipo sabe a lo que juega. Conozco a dos brasileños de allá, creo que tenemos la calidad para pasar sobre ellos, esperemos regresar bien de allá. Sí, es una motivación, es una revancha, hay que sacar todo lo que tenemos para ganar y dar de qué hablar".