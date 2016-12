Técnico del León afirma que arbitraje ayudó a Tigres

Javier Torrente cree que decisiones del árbitro César Ramos influyen en el resultado

MONTERREY, NUEVO LEÓN (03/DIC/2016).- El técnico de los Esmeraldas de León, el argentino Javier Torrente, se dijo molesto por el desempeño del árbitro César Arturo Ramos, porque, desde su punto de vista, sus decisiones influyeron para que su equipo perdiera ante Tigres de la UANL por 2-1 y quedara fuera de la final del Torneo Apertura 2016.



"El primer tanto del rival es de (André-Pierre) Gignac en fuera de lugar y el gol que baja Fernando Navarro con la cabeza no salió de la cancha y en ese momento debimos estar 2-0 arriba", consideró el estratega.



Asimismo, aseguró que fue "un tremendo partido del equipo (León), donde dominó los primeros 45 minutos con gran claridad y convertimos un gol, pero nos tenemos que ir al descanso 1-1 por un error arbitral".



"Después anula el gol, pero me siento orgulloso de los jugadores, del partido que dieron, el temperamento con el que jugaron; el primer tiempo con buena fluidez futbolística, el segundo más con garra y por muchos minutos desaparecimos al rival, que se vio ayudado por el árbitro", declaró.



El timonel del cuadro guanajuatense consideró que el conjunto Esmeralda fue superior a los de la UANL de manera abismal y se mostró descontento por ser eliminado.



Torrente añadió que su objetivo era llegar a la final, pero insistió en resaltar el desempeño de sus jugadores y se mostró contento por su trabajo hecho a lo largo del certamen con el conjunto guanajuatense.



"No me voy satisfecho con nada, quería estar en la final, si bien tomamos al equipo en último lugar, creo que pudimos haber estado en esa final y me duele no dedicarle un triunfo a la gente, pero estoy tranquilo con el trabajo hecho", añadió.



Javier Torrente dijo que ahora platicará con la directiva del equipo para planear lo que vendrá para el equipo hacia el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.