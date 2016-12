Luis Mejía recibe reconocimiento por trayectoria

El entrenador de natación tapatío estuvo acompañado de sus familiares, amigos y ex alumnos

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- En presencia de toda su familia, amigos, deportistas y alumnos que dirigió en sus 45 años de carrera como entrenador de natación, Luis Mejía Rosas recibió un homenaje a su carrera en el Centro Acuático, donde la inclemencia del tiempo retrasó el evento, ya que comenzó a llover y ésto lo tomó el entrenador de buena manera.

“No podía faltar en el día del homenaje, que lloviera, debe haber agua siempre. Estoy muy contento, esta iniciativa de que me reconocieran la trayectoria es algo bonito, mis nietas estuvieron cuando entré al salón de la fama y ahora están también. Me encontré con gente que tenía mucho que no veía”.

Mejía se dijo un privilegiado, un elegido por haberse dedicado siempre a lo que quiso, enseñar a los muchos jóvenes que tenían necesidad, a atletas que dieron mucho por México, en Panamericanos, en torneos locales o nacionales.

“Tuve la fortuna, cuando trabajé en la Universidad de Guadalajara, que pusimos un programa en el cual el cobramos a la gente poco, personas de escasos recursos que aprovecharon para entrenar todos, desde la mamá, el papá y todos los hijos. Llegamos a tener mucha gente necesitada, de hecho viajaban con nosotros en el camión a distintas partes del país, que sin el programa no hubieran podido conocer otras ciudades”.

El entrenador estaba emocionado en su evento, era su día, ni la lluvia lo pudo detener y con su reconocimiento en mano, se dio tiempo de saludar a cuanta persona estuvo en la tribuna, acompañándolo. Estuvo siempre contento Mejía.

“La verdad la respuesta fue mejor de lo que esperaba, estoy agradecido de la presencia de todos, pese a que fui un entrenador regular, en el cual siempre di todo de mi, no me guardé nada y el recuerdo siempre lo traeré en mi corazón”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ