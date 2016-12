Porto vence al Braga con gol de último minuto

Los Dragones ganan 1-0 con un tanto en tiempo de reposición

OPORTO, PORTUGAL (03/DIC/2016).- El club de futbol Porto, que cuenta con los mexicanos Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, regresó a la senda del triunfo en la temporada, luego de superar 1-0 al Braga, con gol que cayó en el último suspiro del encuentro.



En el Estadio do Dragao, el cuadro blanquiazul sufrió en el partido para hacer el gol de la diferencia, a pesar de que su rival se quedó con 10 elementos por la expulsión de Artur Jorge, al minuto 35, tras cometer un penal.



Sin embargo, André Silva falló el castigo desde los once pasos ante la parada del portero Marafona, para elevar el ánimo del club visitante, que se acomodó bien, a pesar de que el dominio fue del conjunto local.



Con Porto regresó a la titularidad Miguel Layún, después de superar una lesión, pero a falta de ritmo salió de cambio a los 75 minutos para ceder su lugar a Rui Pedro. Al mismo tiempo entró al campo Héctor Herrera, de quien se rumora puede ir al futbol chino.



Por su parte, "Tecatito" Corona también estuvo en el once inicial para disputar todo el compromiso. El sonorense cumplió con su labor por las bandas, envió centros de peligro de gol, en una de ellos Silva volvió a fallar.



A tres minutos del final, el tijuanense Héctor Herrera mandó un disparo apenas desviado de la meta del Braga, en lo que era un empate muy valioso para los visitantes.



No obstante, al minuto 90+5, Rui Pedro hizo el gol de la victoria tras recibir un pase filtrado y ante la salida del arquero rival envió la pelota al fondo de las redes para el 1-0 y provocar la emoción del técnico Nuno Espírito Santo.



Así, Porto cortó una racha de cinco partidos sin ganar, entre Liga de Portugal, Copa de Portugal, Champions League y Copa de la Liga de Portugal, situación que comenzaba a preocupar. Con la victoria llegó a 25 unidades en el tercer sitio, para que Braga se quedara con 23 puntos tras esta fecha 12 de la competencia liguera.