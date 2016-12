De voceador a entrenador nacional

Luis Mejía Rosas cumplió su sueño de ser forjador de nadadores y por ello recibirá este día un homenaje a su trayectoria

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- Siempre buscó salir adelante de una forma u otra. Don Luis Mejía Rosas tenía muchos sueños, así que a los siete años de edad comenzó a trabajar para ganar dinero y abrirse camino en la vida. Dormía en casa de su abuela y un día, se le salió a las cuatro de la mañana, quería vender periódicos porque diario veía cómo los voceadores se iban contentos a trabajar y escuchaba que les iba bien.

“Yo vivía frente a El Informador, en Pino Suárez. Me asomaba por la ventana que daba a donde los voceadores pasaban por el periódico. Un día me le salí a mi abuelita, junté un peso, el periódico en aquél entonces costaba 15 centavos y me alcanzó para comprar seis y me sobró”.

Cuenta Mejía Rosas que una persona le ayudó a comprar los periódicos, le enseñó a juntar las secciones y lo mandó a una esquina, donde vendió rápido sus ejemplares, así que le gustó ganar dinero.

“A las seis y media de la mañana ya traía 60 centavos ganados, así que diario a las cuatro de la mañana estaba formado esperando mis diarios. A la escuela diario iba con 30 centavos y lo demás lo guardaba, hasta que un día mi abuela me descubrió y ya no me dejó. Así inicié en búsqueda de mi camino”.

El cabello de don Luis ha sufrido muchos cambios comparado con aquél niño ‘periodiquero’, hoy luce blanco, pero no es porque se le haya despintado con el agua en sus 50 años dedicados a la natación. Él dice que su cabellera blanca, se debe a la gran experiencia que ha adquirido en la alberca, de la cual está agradecido porque Mejía Rosas, se dedicó a lo que siempre quiso, ser entrenador de natación, donde estuvo durante 45 años entrenando a diferentes generaciones y hoy recibirá un homenaje a su trayectoria deportiva.

La iniciativa de que se le reconozca su trayectoria, es gracias a sus discípulos, a quienes entrenó en toda su carrera. “Tuve tres grandes grupos. Inicié en Providencia, pero fue en mi querido Atlas, donde comencé a forjar mi historia. Ahí me di cuenta que mi ilusión era ser entrenador, justamente en plenos Juegos Olímpicos en 1968. Hice un evento y de ahí en adelante todo cambió”.

Don Luis tuvo grandes logros en Atlas, pero de ahí fue a otro club importante, que también tenía grandes nadadores, Chivas. Se les fue el entrenador de este club y determinó entrenarlos, donde estuvo gratis durante varios años, hasta que un día lo quisieron correr.

Logró un campeonato nacional, ya estando en Chivas, hito que tenía el Estado 28 años de no conseguirlo, regresó al Atlas en 1978 y en 1979 fue invitado por la Universidad de Guadalajara a trabajar en la nueva alberca olímpica. En la institución universitaria laboró a lo largo de 33 años.

Ahora, don Luis dice disfrutar del homenaje que tendrá este día. “Estoy contento de que se dé esto, el homenaje, porque mis nietas cuando entré al Salón de la Fama estaba pequeñas, hoy ya van a la universidad y que vean esto, es para mí un orgullo. No tengo con qué pagar tantas atenciones de todo mundo, muchas gracias a todos, a mis padres, mi madre que me pidió el título de contador público para poder ser entrenador y se lo di”.

El pináculo de su carrera como entrenador de seleccionados nacionales se dio en 1995, cuando el equipo mexicano varonil logró la medalla de bronce en la prueba del relevo 4x200 metros de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, en Argentina.