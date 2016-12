Se vive la fiesta en el Carlos Ortiz Experience

Logran recaudar recursos para tres tratamientos de hemodiálisis

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- El equipo de Walid Hadad, Ricardo Lozano, Manuel Rojo y Horacio Hubbrar se llevó el triunfo en el Tercer Torneo Akron Carlos Ortiz Experience, efectuado en el demandante campo de El Cielo Country Club.

En un evento con fines benéficos, pues se logró recaudar dinero suficiente para tres tratamientos de hemodiálisis, la organización de Akron se declaró más que satisfecha, así como el anfitrión Carlos Ortiz.

“Se cumplió el objetivo, todos venimos a divertirnos y eso fue este año el evento, diversión para todos y logramos el objetivo de recaudar fondos, así que una felicitación para Akron”, dijo Ortiz, quien deleitó a los presentes en el hoyo 13 con tiros de salida.

La cuarteta ganadora se llevó el triunfo en un desempate en el hoyo 16, y al final tuvo un score de 61-11.

El segundo lugar fue para Ernesto Casillas, Eduardo Lascurain, Luis Navarrete y Juan Carlos Santana; mientras que el tercer puesto lo consiguió el equipo de Eduardo Mendoza, Óscar Yoshinori, Armando López y Luis Rodríguez.

Carlos Ortiz aseguró que este tipo de eventos le sirven para recargar pilas y volver con todo en 2017 a recuperar la tarjeta PGA. “Fue un año que me dejó mucho aprendizaje, creo que cerré bien. Estuve como me hubiera gustado estar todo el año, pero eso me da mucha confianza para lo que viene”, concluyó.

El evento contó con la presencia del cantante Kalimba.

RESULTADOS

Primer lugar Equipo 22 Hoyo 11 Walid Hadad Ricardo Lozano Manuel Rojo Horacio Hubbrar (Gana en desempate en el hoyo 16) Total: Score 61-11 Segundo lugar Equipo 27 Hoyo 14 Ernesto Casillas Eduardo Lascurain Luis Navarrete Juan Carlos Santana (Gana en desempate por el hoyo 16) Total: Score 61-11 Tercer lugar Equipo 26 Hoyo 13-B Eduardo Mendoza Oscar Yoshinori Armando López Luis Rodríguez Total: Score 61-11

.