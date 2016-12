Ingresan nueve figuras al Salón de la Fama jalisciense

Son cuatro ex deportistas, un promotor, una silbante, un directivo y dos entrenadores

GUADALAJARA, JALISCO (02/DIC/2016).- La Plazoleta del Salón de la Fama, enclavada desde el año 2004 en el Polideportivo Revolución, se vistió de gala la noche de este viernes ya que recibió a sus nuevos miembros, que mediante un escrupuloso análisis del jurado, fueron elegidos para integrar la generación 2016 del Paseo de la Fama.

Una noche llena de emociones en donde los homenajeados fueron llegando al Polideportivo Revolución uno a uno, siendo abordados por los representantes de los medios de comunicación en el salón Jorge Gutiérrez Orvañanos.

Se trata de cuatro ex deportistas, un promotor, una silbante, un directivo y dos entrenadores, quienes develaron su estrella en una ceremonia llena de glamour y ambiente deportivo.

Las estrellas de mármol son el testimonio en donde se reconoce el esfuerzo de los atletas que han obtenido el reconocimiento del Gobierno del Estado de Jalisco, que distingue en este recinto a los personajes deportivos más exitosos del estado, que con sus logros, le han dado lustre a la historia deportiva de nuestro país.

Llegado el momento, uno a uno de los galardonados fueron guiados por el Paseo de la Fama, en donde develaron la estrella con su nombre, acompañados del director general del CODE Jalisco, André Marx Miranda Campos.



EL DATO

El Paseo de la Fama fue creado en el año de 1999 y acumula 18 ediciones y 349 miembros.



NUEVOS MIEMBROS DEL SALÓN DE LA FAMA:



Ulises "Archie" Solís (boxeo)

-2 veces Campeón Mundial de la FIB de peso mini mosca:

RÉCORD:

35 victorias

3 derrotas

3 empates



Enrique Zúñiga (baloncesto)

-4to lugar en la Universiada Mundial

-3 Centrobasquet y 2 Panamericanos sub 19, (campeón canastero en el Centrobasquet sub 19 en Mérida, México), 2 Centrobasquet y 2 Panamericanos sub 22 (campeón en el Centrobasquet en Panamá).

-3 veces campeón de COCABA (Confederación Centroamericana de Baloncesto).

-3 veces campeón con el equipo de Soles de Jalisco en el CIMEBA.

-Campeón con el equipo Mineros de Zacatecas en el CIMEBA en el 2004 y nombrado jugador más valioso.

-Participó en 10 juegos de estrellas a nivel profesional

-Ganador 4 veces de la medalla al Mérito Deportivo en basquetbol otorgada por el Gobierno de Jalisco.

-Campeón con el equipo Mineros de Fresnillo en el CIBANE'12.

María Elena González (frontenis)

-Oro en Pamplona 2012

-Plata en Palencia, España en 2001

-Bronce en Biarritz, Francia 2001

-Bronce en Trinquete, Francia 2000

-Oro en Caracas 2002

-Bronce en Islas Canarias 2002



Miguel Meza (ciclismo)



-1998 ITA Record Cucine (Italia)

-1999 ITA Liquigas (Italia) De 01-09 (Aprendiz)

-2000 MEX Canel's Turbo (México)

-2000 ITA Colpack (Italia)

-2001 ITA Colpack - Astro (Italia)

-2002 ITA Colpack - Astro (Italia)

-2003 USA Schroeder Iron Pro Cycling (Estados Unidos de América)

-2006 MEX Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (México)

-5 Campeonatos Mundiales Juniors.

-5º lugar en los Juegos Centroamericanos de 1998 en Maracaibo, Venezuela.

-48 podios en eventos de Italia, Alemania, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos.



Alberto de la Torre (directivo)

-Directivo de Atlas desde hace 30 años

-Vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano

-Presidente de la FMF de 2002-2006

-Primer directivo mexicano campeón del mundo en 2005



Antonio Garibay (promotor)

-Promotor de Tomás López

-Promotor de Adrián Fernández

-Promotor de Antonio Pérez

-Promotor de Sergio Pérez



Virginia Tovar (árbitro)

-Primera y única árbitro mexicana en pitar en Primera División

-Dirigió mundiales femeniles

-Gafete FIFA a partir de 2006



Noel Guerra (entrenador de vela)

-12 años en CODE Jalisco

-1er lugar en Maracaibo

-3 oros, 1 plata y 2 bronces en Centroamericanos

-1 plata y 1 bronce en Panamericanos

Luis Miguel Chávez (entrenador de natación)

-Entrenador de Patricia Castañeda

*2 platas en Panamericanos 2007

*1 bronce en Panamericanos 2011

*Clasificó a Londres 2012

*4to lugar en Universiada 2009

-Entrenador de Lizeth Rueda

*3er lugar mundial junior de aguas abiertas

*Clasificó a Londres 2012

FRASES

"Estoy muy feliz, agradecido con la gente del CODE Jalisco. Me quedo con el principio y el fin de la gestión, son experiencias muy bonitas, mucha gente dice que sufrí mucho, pero fui a dos mundiales, dos olímpicos y campeón del mundo", Alberto de la Torre, directivo de futbol



"Estoy muy feliz, muy contento y con esto muy motivado para seguir sacando atletas de Jalisco y lo de esta noche es un reconocimiento qué hay que disfrutarlo como lo que es", Noel Guerra, entrenador de Vela



"Es algo atractivo que da el deporte de Jalisco, uno trata de dejar huella y me siento muy contento, es algo que ya retirado puedo gozar", Ulises Solís, ex boxeador



"Estamos orgullosos de estos nuevos nueve miembros del Salón de la Fama del deporte de Jalisco. Muchos son históricos del deporte nacional", André Marx Miranda, director de CODE Jalisco.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES