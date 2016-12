Hamilton 'no está sorprendido' por retiro de Rosberg

El piloto británico señala que se extrañará la presencia del alemán en la F1

VIENA, AUSTRIA (02/DIC/2016).- El piloto inglés Lewis Hamilton afirmó este viernes que el anuncio de retirada este viernes de su compañero de Mercedes y campeón mundial, el alemán Nico Rosberg, "no ha sido una sorpresa" para él.

"Soy probablemente una de las pocas personas para las cuales no ha sido una sorpresa porque le conozco desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que gana en 18 años, por no eso no era una sorpresa que decidiera parar. Tiene una familia en la que pensar, para tener hijos, y la Fórmula 1 te lleva mucho tiempo", comentó Hamilton a la página web autosport.com.

Hamilton, amigo de adolescencia del alemán, perdió el domingo el pulso por el título de campeón del mundo ante el propio Rosberg.

"Comenzamos cuando teníamos 13 años y siempre hablamos de ser campeones. Cuando llegué a esta escudería, Nico estaba ahí", relató.

"Va a ser muy extraño y triste no tenerle en el equipo el próximo año. Este deporte le va a echar de menos y le deseo lo mejor", añadió.

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Jean Todt, sí dijo estar sorprendido.

"Estoy muy sorprendido, como todo el mundo, creo, pero Nico ha demostrado durante todo el año que es muy valiente. Hablo con mucha emoción porque le conozco desde que era joven", declaró.