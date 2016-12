'Chicharito' quiere romper sequía de gol ante Friburgo

El atacante mexicano jugará con Bayer Leverkusen en actividades de la Bundesliga

LEVERKUSEN, ALEMANIA (02/DIC/2016).- El atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández querrá romper su sequía goleadora con el Bayer Leverkusen, que este sábado le hará los honores al Friburgo, en actividad de la jornada 13 de la Liga de Alemania.



Hernández Balcázar espera que la cabalística décima tercera fecha en el balompié teutón ayude para volver a encontrarse con el gol que tanto necesitan Las Aspirinas para regresar a la senda del triunfo, luego de tres compromisos sin ganar.



El delantero jalisciense anhela recuperar la confianza del entrenador Robert Schmidt, ya que en los últimos dos cotejos de Bundesliga contra Leipzig y Bayern Munich perdió la titularidad para entrar en cambio sin aportar lo necesario para evitar las derrotas de su escuadra.



"Chicharito" suma cinco goles en la Liga Federal, uno en Champions League y uno en Copa de Alemania. El tricolor no ve puerta desde el pasado 1 de octubre cuando anotó al Borussia Dortmund.



Desde ese entonces han pasado 10 partidos oficiales sin marcar, seis de Liga de Alemania, tres de Liga de Campeones de Europa y uno de Copa alemana.



Este sábado, el mexicano espera regresar al once inicial en el Bay Arena o sumar minutos aunque sea de cambio para ayudar al Bayer a ganar y así no alejarse más de los primeros lugares. Enfrente estará el Friburgo que es la tercera defensa más goleada con 24 dianas en contra.



Leverkusen se ubica en el puesto 10 con 16 unidades, una más que su rival en turno, que viene de dos derrotas en fila y tiene 15 puntos, por lo que se prevé un duelo parejo, pero donde el local debe aprovechar esa condición.