Zidane cree que no hay favorito en el Clásico español

El entrenador del Real Madrid dice que no le gusta la polémica alrededor del partido

MADRID, ESPAÑA (02/DIC/2016).- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este viernes antes del partido liguero contra el Barcelona, que en este tipo de encuentros no hay favorito y aseguró que no le gusta que se esté presentando a su equipo como tal.

"No existe favorito en este clásico, es 50-50. No me gusta lo que se está diciendo alrededor", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al partido en Madrid.

"Nosotros pensamos en hacer el máximo para hacer un buen partido, si jugamos bien, si entramos bien en el partido, si estamos concentrados, podemos hacer las cosas bien", añadió el técnico merengue, que no se fía de la supuesta mala racha azulgrana con tres empates en sus últimos partidos, el último el pasado domingo frente a la Real Sociedad (1-1).

"No va a ser el mismo partido. Vamos a jugar contra un rival que, de todas formas, son campeones y los campeones siempre son buenos en los partidos grandes. Tenemos que estar preparados", advirtió, al tiempo que prefirió no pronunciarse sobre si un empate sería satisfactorio.

"Nosotros pensamos en hacer el máximo para que después del partido no podamos decir nos ha faltado esto o lo otro. El resultado es la consecuencia de lo que vamos a hacer, si lo hacemos bien podemos sacar algo bueno", insistió Zidane, cuyo equipo llega al encuentro líder liguero.

El Real Madrid saca seis puntos de ventaja al Barcelona, segundo clasificado de la tabla, por lo que una victoria le permitiría tener un cómodo colchón de nueve unidades en tras esta jornada liguera, aunque Zidane prefiere no hacer cábalas.

"Vamos a ir a jugar al fútbol, a intentar ganar, como siempre, luego pasará lo que pasará. Nunca hemos hecho cálculos, no es bueno", consideró.

Como es habitual en él, Zidane no quiso adelantar alineación, pese a reconocer que la tiene decidida, ni el posible esquema de juego.