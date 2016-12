Todo listo para la carrera Wings for Life 2017 en Guadalajara

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en 34 ciudades de 30 países

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Guadalajara volverá a vibrar con la presencia de casi tres mil corredores en una nueva edición de la carrera Wings For Life México 2017, misma que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo de manera simultánea en 34 ciudades de 30 países.

En esta ocasión, aquellos atletas que tengan la intención de correr en esta fiesta deportiva mundial tendrán la oportunidad de inscribirse durante todo el mes de diciembre con un costo de 300 pesos por persona, con la peculiaridad de que todo lo recaudado en esta carrera será destinado íntegramente a los estudios científicos para tratar las lesiones de medula espinal.

Actualmente, Guadalajara es la única ciudad mexicana en la que se lleva a cabo esta carrera y en la que existe la oportunidad de inscribirse mediante un accesible costo de preventa.

CORRER PARA AYUDAR

Para Gabriel Morfín y Rosalba Gudiño, quienes fueron los ganadores de la pasada Wings for Life Guadalajara 2016, no existe mejor motivación que correr con la intención de ayudar a todas aquellas personas que viven aquejadas por alguna lesión en la medula espinal.

Gudiño, quien en la edición anterior recorrió un total de 37.5 kilómetros, aseguró que durante 25 años se ha dedicado a correr con fines altruistas, por lo que la carrera Wings for Life es uno de los escenarios ideales para ayudar a quienes lo necesitan.

"A mí todos los eventos con causa o finalidad de poder ayudar me han movido. Tengo más de 25 años corriendo y disfrutando de esto. Me gustó mucho la modalidad, porque era algo nuevo para todos, correr para que no te alcanzaran, viví una experiencia muy bonita en la carrera pasada. Me gustaría reflejarles a todos los corredores que es muy padre vivir esta experiencia, en la que tenemos la oportunidad de apoyar, nada mejor que divertirse y ayudar", comentó.

Por su parte, Morfín, quien se adjudicó el triunfo tras haber recorrido 59.1 kilómetros, mencionó que fue una experiencia divertida, en la que todos los corredores se divierten y gozan cada kilómetro que recorren, por lo que invitó a todos los atletas a inscribirse en esta nueva edición de la Wings for Life 2017.

"Fue una experiencia divertida porque las personas gozan al correr y eso te da fuerza para sentirte libre. Este reto me gustó, ojalá y cada kilómetro sirva para ayudar a más personas. Yo tengo un equipo de atletas y siempre los aliento diciendo que ellos pueden hacer todo lo que se propongan, hay que gozar las carreras", concluyó.

PARA SABER

Todas las personas que deseen inscribirse a Wings for Life 2017 podrán hacerlo vía electrónica a través del sitio www.wingsforlifeworldrun.com/mx.

La inscripción tendrá un costo de 300 pesos y podrán realizarla todos aquellos corredores mayores de 18 años de edad.

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO