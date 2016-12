Atlas busca cerrar a Alustiza o Dayro

El equipo busca revertir la falta de gol que se ha sufrido en los últimos años

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Ante la necesidad de revertir la situación de falta de gol que ha sufrido en los últimos años, la directiva de los Rojinegros del Atlas está en la búsqueda de un hombre que haga olvidar esos problemas. Candidatos hay, comienzan a sonar algunos nombres, pero hasta que no haya nada oficial por parte de la dirigencia, la afición deberá esperar.

Un hombre que ha sido objeto del deseo de varios clubes en el futbol mexicano, es el “Chavo” Matías Alustiza, hombre gol de La Franja del Puebla y que ha sido buscado en diversas ocasiones por equipos como América y Cruz Azul, pero el argentino se ha negado a salir de su terruño, pero ahora podría ser el momento y Atlas tiene lista una propuesta formal para traer al habilidoso delantero.

Otro hombre que está en la baraja de la dirigencia, es el del delantero colombiano Dayro Moreno, pero para traer al goleador de Tijuana, deberán esperar varias cosas, la primera es que termine su participación con su equipo en la Liguilla, además de que tendrían que desembolsar casi siete millones de dólares.

Lo cierto es que la directiva rojinegra, tanto el presidente Gustavo Guzmán, así como el vicepresidente Alberto de la Torre Bouvet, se pusieron como meta cerrar a cualquiera de estos dos jugadores, a más tardar este fin de semana, ya que el equipo comienza su pretemporada a partir del próximo lunes 5 de diciembre.

“En el caso de Dayro Moreno y Matías Alustiza, estamos pujando por ambos, pero la cantidad que piden es alta, pero estamos cerca, me he puesto como límite este fin de semana, si para este fin de semana no hay luz verde de uno de esos dos, ya iríamos al plan B de traer del extranjero, de Colombia o Ecuador, también de Chile”, informó el presidente de los Rojinegros del Atlas, Gustavo Guzmán.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES