Burdisso pide calma para superar a Tigres

El defensa de León exhorta a concentrarse para el juego de vuelta de semifinales

LEÓN, GUANAJUATO (01/DIC/2016).- El argentino Guillermo Burdisso, defensa del León, exhortó al plantel a tener calma y concentración con miras al partido de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX contra Tigres de la UANL.



Después de caer 1-0 en la víspera durante el primer cotejo celebrado en el Nou Camp, el zaguero de "La Fiera" advirtió que nada está definido y su escuadra tiene la capacidad para revertir la situación el sábado en el estadio Universitario de la Sultana del Norte.



"Sabemos lo que podemos dar, lo que puede suceder. Podemos darle la vuelta al resultado y llevarnos la serie. Este equipo, la serie está más abierta que nunca. Confío en mis compañeros", manifestó.



Indicó que no es necesario desbocarse en los primeros minutos en busca del gol, pues resta un duelo completo para tratará de marcar los dos tantos que necesita el club guanajuatense para llegar a la gran final del futbol mexicano.



"Lo que nos va a hacer pasar es el conjunto. Tenemos que estar los 11 al 100 por ciento, es la única forma de ganar esta serie", indicó Burdisso, quien también cree que será importante recuperar las bases y demostrar lo que hicieron en los últimos encuentros de Liga MX.



"Si ejecutamos lo que hicimos en liga durante la remontada no tengo duda que saldremos adelante. De entrada es ir a buscar dos goles y no recibir, debemos ser muy pacientes en el partido", señaló en conferencia de prensa.



Dejó en claro que se encuentra bien físicamente y a disposición del técnico argentino Javier Torrente tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en el primer compromiso contra el cuadro de Nuevo León.



Sabe que León tendrá poco apoyo en el "Volcán", pero de igual manera cuenta la intención de la afición, a la que le quiere corresponder, "el apoyo se siente siempre, de visita cuando hay cuatro, 10, 15 personas, con que haya una mancha verde se siente el apoyo".



Para avanzar a la siguiente instancia, León deberá superar a Tigres por un marcador diferente al 1-0, mientras que a los regios les vale perder 1-0, empatar o ganar.