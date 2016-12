Benzema asegura que hay presión en clásico español

''Se puede decir que es un duelo de prestigio porque Barcelona-Real Madrid es el clásico. Todo el mundo habla de ese partido'', señala

MADRID, ESPAÑA (01/DIC/2016).- El francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, está convencido de que el clásico del futbol español, que se jugará el próximo sábado en el estadio Camp Nou ante Barcelona, será un partido de mucha presión.



"En cada encuentro, aunque juegues contra el último, siempre hay mucha presión. Se puede decir que es un duelo de prestigio porque Barcelona-Real Madrid es el clásico. Todo el mundo habla de ese partido", señaló Benzema en entrevista concedida a un patrocinador del club "blanco".



A pesar de que el equipo "merengue" llega como favorito para imponerse como visitante ante la escuadra "blaugrana", el ariete galo reconoce que el cotejo será muy complicado y el hecho de llegar al compromiso como líderes de la competición, no les garantiza nada.



El paso firme del equipo madrileño se extendió durante la semana, cuando vencieron por goleada de 6-1 a Cultural Leonesa en la Copa del Rey, mientras que Barcelona encendió las alarmas, tras lograr con muchas dificultades un empate de 1-1 en la misma competición contra Hércules, equipo de tercera división.



Acerca del buen momento que vive el conjunto blanco, Benzema señaló que se debe al trabajo arduo del grupo. "El secreto del buen momento del equipo es el trabajo. No hay victorias sin sacrificio".



Durante las últimas semanas, el seleccionado francés ha sido señalado por la prensa local y los aficionados, debido a que se considera que su rendimiento no ha sido óptimo, por lo que aseveró que las estadísticas que son las que hablan.



El jugador de 28 años registra nueve anotaciones en todas las competiciones durante el segundo semestre año y ha sido respaldado en numerosas ocasiones por el estratega Zinedine Zidane como el centro delantero titular del equipo.



Se anticipa que el ex jugador de Lyon forme parte del once inicial que mande Zidane a la cancha del Camp Nou, donde formará una potente dupla ofensiva con el portugués Cristiano Ronaldo, de la cual, el equipo "culé" deberá tomar muchas precauciones.