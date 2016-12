Wawrinka no participaría en Copa Davis 2017

El tenista desea enfocarse solamente en la próxima temporada del tenis

GINEBRA, SUIZA (01/DIC/2016).- El tenista Stanislas Wawrinka desea enfocarse en tener una temporada exitosa el próximo año, por lo que aseguró que es poco probable que forme parte del equipo de Suiza que participará en el Grupo Mundial de la Copa Davis 2017.



Luego de una campaña con paso irregular sobre las canchas, pues ganó cuatro torneos con marca de 46 victorias por 18 derrotas, entre ellos el título del Abierto de Estados Unidos, Stan prefiere enfocarse en cosechar más trofeos a nivel individual antes que pensar en integrarse al trabajo del seleccionado helvético.



"En este momento la Copa Davis no es una de mis prioridades. Tal como lo veo, será difícil tomar parte en ese torneo", señaló en entrevista para un medio local.



El conjunto de Suiza hará su debut en la primera ronda de la "Ensaladera de Plata" ante su similar de Estados Unidos, en una ronda que se disputará del 3 al 5 de febrero en busca de un boleto para los cuartos de final.



La última vez que "Stan" se enfundó en la camiseta nacional fue en 2014, cuando comandó junto a su compatriota Roger Federer a una histórica delegación que venció 3-1 a Francia en la gran final, tras lo cual levantaron su primera y única Copa Davis.



Pese a su buen recuerdo en el certamen, Wawrinka aseguró que enfocará sus energías en el calendario de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), pues en este 2016 tuvo unos cuantos sinsabores que querrá olvidar en su siguiente campaña.



"El año fue difícil, buscar el campeonato en el Abierto de Estados Unidos me tomó una gran cantidad de energía y por eso mi cierre de temporada se tornó complicado", indicó.



Cerca de cumplir 32 años de edad el raquetista considera que ha vivido buenos momentos en su carrera, dentro de la cual figuran tres títulos de Grand Slam, afirmó que pese a su madurez aún puede regresar a su mejor nivel.



"Sería difícil decir que no se siente el paso de los años, ya que han sido cuatro temporadas en los que he mostrado el mejor tenis de mi carrera, pero sé que con el tiempo y con trabajo regresaré a la cima", expuso.