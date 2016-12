Ex presidente del Barça estuvo cerca de fichar a Cristiano

Joan Laporta admite que el club lo buscó cuando militaba en el Sporting de Lisboa

BARCELONA, ESPAÑA (01/DIC/2016).- El expresidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió que estuvo cerca de fichar al delantero portugués Cristiano Ronaldo, cuando este todavía militaba en el Sporting Lisboa antes de pasar al Manchester United.



El dirigente, que inició la mejor época blaugrana cuando en 2006 ganó la Champions, con elementos como el brasileño Ronaldinho, el mexicano Rafael Márquez, entre otros, manifestó que en su mandato buscó una reconstrucción y Ronaldo era pretendido.



"Habíamos fichado a Ronaldinho, Márquez y Quaresma. Estábamos en un proceso de reconstrucción de todo lo que era la entidad. Entonces estaba en el Sporting de Lisboa, antes de fichar por el ManU, hablando con su agente que quería vendernos a Deco (quien a la postre llegó al Barça y no así Cristiano)".



Subrayó, a medios españoles, que el representante les dijo que tenía otro chico muy bueno. Era Ronaldo. Lo tenían pactado por 19 millones de euros con el United, pero a ellos se los ofreció por 17.



Hoy en día Cristiano Ronaldo juega en el Real Madrid desde 2009 tras su traspaso procedente del Manchester United y es acérrimo rival deportivo del conjunto culé.



Sobre la renovación del argentino Lionel Messi, el exdirigente no tiene dudas en que se le tiene que valorar para que pueda extender el vínculo y cree que "La Pulga" debe ser un elementos que permanezca de por vida en la institución catalana.



"Será de esos jugadores que estará toda la vida en el Barcelona. Es lo que deseamos. Le pedimos a los Reyes la renovación de Messi. El futbolista debe sentirse valorado. Son circunstancias que deben gestionarse con habilidad.



"Lo que queremos los culés es que se quede. Como es normal es el mejor jugador del mundo y tiene muchas novias que están intentando conseguir su fichaje. Hay que saberlo llevar y dar confianza al futbolista. Hay que valorarlo según su categoría que es la máxima", apuntó.



Resaltó que Lionel Messi es el mejor jugador del planeta, por encima de Ronaldo: "Pienso que es el mejor jugador de la historia del futbol. Hay otros de una grandísima calidad, pero Leo está por encima de los demás. Tiene talento natural, gol, es un líder... lo tiene todo. Además es humilde".



De cara al clásico de este sábado manifestó su amor al Barça y cree que pueden vencer al Real Madrid, además pidió confiar en la plantilla que dirige Luis Enrique, pues resta mucho camino por recorrer en la temporada.



"Pienso que con el apoyo de la afición nos vamos a crecer y confío en que nos llevemos el partido. Estamos en la primera vuelta. Los jugadores han demostrado que saben mucho. Tenemos que confiar en ellos. No estoy preocupado y pienso que los futbolistas harán su trabajo. Es normal en una temporada que haya momentos buenos o malos", dijo Laporta.