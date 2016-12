Portero del Chapecoense anuncia su retiro tras accidente

El guardameta decide adelantar su despedida de las canchas debido la tragedia

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Nivaldo Martins, tercer portero del club de futbol brasileño Chapecoense, anunció su retiro profesional tras el accidente que dejó un saldo de 71 personas muertas en Colombia. El arquero, quien no viajó con el equipo, dio a conocer su decisión con lágrimas en los ojos.

El jugador de 42 años participaba con el cuadro desde el año 2007, durante la época en que Chapeconese no era un equipo profesional. Según dijo, tenía planes de retirarse de las canchas por la última fecha del torneo de Liga brasileño, sin embargo, tras el incidente aéreo decidió adelantarlo.

En medio de un llanto, el guardameta dijo al sitio deportivo ''Globoesporte'' que su estado emocional no le permite volver a jugar. Sobre el viaje señaló que ''estaba previsto que viajara, pero finalmente no fui. Todo tiene una razón en la vida. No viajé para jugar ante el Palmeiras porque iba a cumplir ante el Atlético Mineiro mi partido 300 para el club. Hubo un cambio en el viaje, no iba a volver a Chapeco e iban a ir de Sao Paulo a Medellín. Por eso el entrenador no me citó'', dijo, y también señaló que ''como atleta, ya no más. Ahora es momento de pensar en el club, junto con los que se quedaron aquí (en Brasil), para poder formar un nuevo Chapecoense''.

Debido a la caída del avión que trasladaba al equipo verde a Colombia para enfrentar la final de la copa sudamericana murieron 71 personas, entre ellos, 19 jugadores del plantel. El arquero Danilo Padilha se encuentra entre las víctima fatales, mientras que Jackson Follman sobrevivió, pero sufrió la amputación de una pierna.

Los otros jugadores que superviven tras los hechos son los defensas Helio Neto y Alan Ruschell.