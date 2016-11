Pierre Gignac los hipnotizó

Una solitaria anotación del francés le dio a los Tigres la ventaja sobre el León, que deberá remar contra corriente para buscar el boleto a la Final el próximo sábado

LEÓN, GUANAJUATO (01/DIC/2016).- La contundencia fue la clave en el partido de ida de las Semifinales del Apertura 2016 entre León y Tigres.

Gignac no perdonó y Boselli sí, para que Tigres venciera a los Panzas Verdes 0-1 en calidad de visita ante un abarrotado ex estadio Nou Camp, que vio como el derrotero del cotejo fue completamente diferente al de una semana antes, cuando borraron al líder Tijuana y prácticamente certificaron su pase a Semifinales.

El equipo de Ricardo Ferretti se pudo llevar un mejor botín sobre el final del cotejo, cuando León se regaló por ir al frente y los norteños no supieron concretar alguno de los contragolpes que generaron.

Con el resultado, León requiere de hacer dos goles en San Nicolás de los Garza, incluso con la posibilidad de que Tigres haga un tanto, pues el 2-2 en el marcador global le daría el pase a los guanajuatenses por el criterio de gol de visitante.

Muy distinto

Javier Torrente cometió el pecado de plantear el partido ante Tigres de manera similar a como lo hizo ante Tijuana.

Lejos de ser la visita como una semana fue Xolos, los felinos del Norte salieron a disputarle la tenencia de la pelota al local, que dividió la posesión prácticamente todo el cotejo.

Así, sin el balón a su merced, León ya perdía de entrada en el partido, pues no había planteado el encuentro para perseguir el esférico.

Los costados, sobre todo el del encendido Elías Hernández, fueron bien custodiados por la UANL, sobre todo la marca de Torres Nilo sobre Elías, quien pasó desapercibido en el cotejo a tal grado que sobre el minuto 75 se fue de cambio por Hernán Darío Burbano.

Las únicas posibilidades de León en esa primera mitad fueron consecuencia de entregas en la salida del equipo del “Tuca”, que incluyó una jugada al minuto 34 que terminó en las redes de la visita, que tuvo la fortuna de una acertada marcación de fuera de lugar de Boselli, lo que invalidó el gol de Cano.

Contundencia, la virtud

En el arranque del segundo tiempo Germán Cano pudo abrir el marcador, pero no supo tomar una buena decisión en el área, con lo cual la Fiera dilapidó la primera gran oportunidad del juego.

A la siguiente, Tigres no perdonó. Era el minuto 55 cuando Ayala salió con un gran servicio a la banda para Javier Aquino, quien aprovechó el carril izquierdo que había dejado solo el “Chispa” Velarde, quien se había agregado al frente.

Aquino llevó el esférico ante el desconcierto local, que en la búsqueda del oaxaqueño dejó solo a Gignac. El balón llegó al francés, quien en el área recortó a Burdisso y de inmediato definió ante el achique de Yarbrough, para el 0-1 en el marcador.

Fue el cuarto gol de Gignac en la Liguilla, quien sigue recomendando a su hipnotista, con el que tomó unas sesiones ante su falta de gol. incluso, el francés festeja como si estuviera hipnotizando a alguien.

Dos minutos después del tanto de la visita, León tuvo otra oportunidad, incluso más clara que la de Cano y el mismo Gignac.

Por derecha combinaron Elías y Navarro para que el último entrara al área a toda velocidad y sobre la marcha sacara un centro medido a Boselli, quien completamente solo no supo rematar a puerta en una jugada de rutina para él.

León no supo empatar en un momento clave y al final fue afortunado de que Tigres no aprovechó al menos tres contragolpes donde tomó al rival mal parado, para incrementar su ventaja y sentenciar la eliminatoria.

LA FIGURA

André-Pierre Gignac (Tigres)

El francés volvió a ser el hombre que definió un partido complicado y que tuvo momentos oscuros para Tigres. André apareció en el contragolpe a pase de Aquino, y ante la marca de dos hombres hizo la gran jugada para vencer a Yarbrough y darle la ventaja a su equipo para el duelo de vuelta de las Semifinales.

ASPECTOS TÁCTICOS

Baja sensible

León salió con cuatro jugadores lastimados a consecuencia del pasto sintético de Tijuana, pero sólo Alexander Mejía no logró recuperarse para el duelo de ida de la Semifinal. El “Capo”, como le dicen al colombiano, hizo falta en el medio campo del León, que no tuvo la misma dinámica en su reemplazo, Christian Valdez (#26).

Sin cambios

Tigres también ha sido castigado por las lesiones, pero esto a lo largo de la campaña. Para el cotejo ante el León Ricardo Ferretti no le quiso mover nada a su equipo y puso de inicio a Jorge Estrada en la lateral derecha, para respetar el once que terminó la serie ante la UNAM.

Eran Tigres, no Xolos

León intentó ahogar al equipo visitante con la dinámica de su medio campo, pero además de la falencia que tenían ante la ausencia de Alexander Mejía, la escuadra norteña, lejos de agazaparse, salió a pelear por la posesión de la pelota, al grado de que logró arrebatarla durante un buen rato.

Sin definir

Cuando León se desordenó por ir al frente en la búsqueda del empate en el partido, Tigres encontró los espacios para tomar al mano a mano o incluso en ventaja numérica al aparato defensivo de los Panzas Verdes, la UANL no supo dar el pase definitivo que dejara solo al compañero.