Coras será donde jóvenes Chivas se foguearán

Marcelo Michel trabajará con Almeyda para que novatos adquieran experiencia en Ascenso

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- El técnico del Guadalajara Matías Almeyda, estuvo en la presentación de Marcelo Michel Leaño, quien asumió la dirección técnica de Coras y ambos personajes estarán en constante comunicación, ya que existe un convenio deportivo en el cual ambas partes buscan beneficiarse.

Almeyda en cuanto fue notificado que Coras sería como una sucursal de Chivas en liga de Ascenso, estuvo de acuerdo con la decisión porque era un paso que le faltaba a muchos jóvenes: foguearse para llegar mejor al primer equipo. Ahora ese escalón faltante ya existe en el equipo de Tepic, que por cierto ya no tiene el apoyo del gobierno, por ello Jorge Vergara ha incrementado sus acciones.

Almeyda mencionó que Michel tiene potencial para darle el toque final a los jugadores de las fuerzas básicas, y le deseó todo el éxito del mundo, ya que del buen trabajo de Leaño, también depende que en Chivas se estén viendo debuts pronto.

“Le deseo a Marcelo que pueda desarrollar todo lo que tiene planeado, tienes un excelente cuerpo técnico, esta unión deportiva seguramente será el fruto del éxito, sumado a esta parte de Chivas en la cual estaremos en permanente contacto. Nos une un gusto futbolístico igual, sé que fuiste muy bien elegido por la forma de ver el futbol, por los valores que tienes, por la forma de ver el futbol que es diferente y deseo lo mejor. Cuentas en esta parte para promocionar, podremos observar a los mexicanos que serán llevados por ustedes y estoy seguro que la elección será positiva”.

El presidente deportivo de Coras, Víctor Arana, precisó que la alianza deportiva es muy buena para ellos, y que buscarán retomar lo que hicieron en el nacimiento de la franquicia, cuando Chivas era base del equipo y salieron muchos jugadores al primer equipo.

“Michael Pérez, Miguel Basulto, Raúl López, Carlos Cisneros estuvieron con nosotros en nuestro primer torneo y hoy los vemos en el primer equipo de Chivas. Queremos regresar a eso, Marcelo tiene una forma de ver el futbol similar a Matías, estamos incrementando la alianza deportiva, porque meteremos la parte nutricional entre otras herramientas y estaremos trabajando con Almeyda hombro con hombro, mandando información constante”.

El compromiso de Coras es darle más valor al jugador de las fuerzas básicas de Chivas, con el objetivo de ascender y que en el momento que considere el Guadalajara, traer al jugador que considere a su equipo.

El gerente deportivo de Chivas, Mariano Varela, indicó que tener a Coras como un equipo donde los jóvenes puedan encontrar ese roce de partidos para agarrar experiencia, es de mucha valía para Almeyda.

“Tenemos la 17, la 20, la premier y este es el salto que nos faltaba. Cuando teníamos al Tapatío salieron muchos elementos al primer equipo como Alberto Medina, Omar Bravo, Carlos Salcido, Francisco Javier Rodríguez entre otros. Es importante para nosotros esta división, Marcelo ya tuvo platicas con Almeyda y están analizando cuáles jugadores irán a Coras y a su vez, qué jugadores tiene Coras que puedan venir. Habrá mucho contacto”.

Por su parte, Leaño dijo que trabajar al lado de Almeyda es un orgullo y una gran responsabilidad porque él está consciente que tendrá que darle el toque final en su preparación a cada jugador y será evaluado de manera constante, lo cual le gusta.

“Me equivoqué muchas veces, cometemos errores constantemente y me equivoco mucho, pero trato de aprender de mis errores, pido que me den el beneficio de la duda. Tengo que convencer al jugador del ahora, que no esté pensando en regresar a Chivas, porque si están en ese pensamiento desde ahí ya perdimos. Tengo que hacer que den el máximo en el tiempo que estén en Coras, porque es la ruta más corta para llegar a Chivas, mientras estén conmigo, el convencimiento es determinante”.

PARA SABER

Chivas y Coras sostendrán un partido antes de arrancar el torneo, para determinar cuáles jugadores pueden ir a Tepic, ya que hay muchos jugadores que requieren ese roce en la división para estar listos.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ