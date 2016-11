Villarreal se impone a Toledo en juego de Copa con sabor mexicano

El equipo donde milita Jona dos Santos vence 3-0 a Toledo, que alinea a Israel Castro

TOLEDO, ESPAÑA (30/NOV/2016).- En partido con presencia mexicana, el Villarreal, donde milita Jonathan dos Santos, fue superior y se impuso por 3-0 al Toledo, que tiene entre sus filas al experimentado Israel Castro, en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2016-2017.

La cancha del estadio Municipal Salto del Caballo fue el escenario donde el "Submarino Amarillo" visitó al cuadro de la Segunda División B de España, quien pese a su condición de local se vio sobrepasado en el terreno de juego.

"Jona", quien ha perdido la titularidad en la Liga de España mas no en la Europa League, estuvo de arranque en el encuentro copero, mientras que Castro, ex centrocampista de Pumas, Chivas y Cruz Azul, también fue considerado por el técnico Onésimo Sánchez para formar parte del once titular.

El 1-0 se propició por un autogol del defensa Adrián Jiménez, al minuto 15, luego que en su afán de cortar un pase al colombiano Rafael Santos Borré terminó por vencer a su guardameta Manolo Rodríguez.

Sin dar oportunidad de una reacción, el congoleño Cedric Bakambu amplió la diferencia para la visita con el 2-0, al 20, gracias a que estiró el pie a tiempo tras el pase filtrado por izquierda del ruso Denis Cheryshev.

Tras los dos batacazos tempraneros del Villarreal, en el Toledo el estratega Onésimo Sánchez decidió sacar del campo al mexicano Israel Castro, quien al 29 fue reemplazado por Fran Barranco.

El canterano de Pumas no mostró síntomas de lesión y todo pareció indicar que la sustitución fue un movimiento táctico para frenar los embates del Villarreal, con miras a acortar distancias para el partido de vuelta en el estadio El Madrigal.

Castro Macías, de 35 años de edad, no quiso seguir en Chivas y se aventuró al futbol europeo, y en esta su primera campaña suma 856 minutos en Segunda B y 230 en la presente Copa del Rey, pues cabe recordar que Toledo comenzó este certamen desde las primeras rondas.

En el segundo lapso del juego, Villarreal selló el triunfo y todo parece indicar que también su pase a octavos de final, a falta del compromiso de vuelta. Para esto, el centrocampista Samu Castillejo firmó el 3-0 a los 81 minutos de tiempo corrido.

Por su lado, Jonathan dos Santos disputó todo el cotejo y se le apreció bien en mediocampo, al cumplir con su labor cada vez que el balón le pasaba cerca para recuperar o mandar pases.

El partido de vuelta, en el que se espera repitan ambos futbolistas mexicanos, se desarrollará el martes 20 de diciembre en el estadio El Madrigal.