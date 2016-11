Fallas de Chivas TV, por causas externas: CEO de Chivas

José Luis Higuera habla sobre los problemas de transmisión en el Clásico Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (29/NOV/2016).- José Luis Higuera, CEO de Chivas-Omnilife, atribuyó las fallas de transmisión que tuvieron el pasado domingo durante el Clásico del futbol entre Chivas y América, a problemas externos como el Internet y la infraestructura.

"Yo desconozco si fue Cinépolis o si fue Chivas TV, pero existe un grado de situación externa, de fallas de Internet o de la infraestructura que no tiene que ver con Chivas TV, porque en nosotros también hay sistemas de medición, de tecnología. Tenemos una transmisión, no puedo decir que perfecta, pero sí de una calificación con un estándar muy alto en donde lo que depende de nosotros como tal fue muy bueno", aseguró.

Higuera comentó que para Cinépolis fue su segundo "streaming", "y están como todos en la curva del aprendizaje".

Aclaró que ellos no tienen nada que ver con Cinépolis como plataforma, "nosotros entregamos la señal vía satelital para evitar cualquier problema, prácticamente 100% seguro", dijo en entrevista con Luis Cárdenas en MVS.

Indicó que hubo personas que no tuvieron problemas para ver el partido, pero hubo fallas que no están a su alcance, por lo que ofreció una disculpa a la afición de Chivas. "Sabemos que hay un daño, pero también hay cosas positivas que no se ven".

"Algún día se nos reconocerá y se recocerá a Jorge Vergara este romper esquemas y no estar al subyugo".

Sobre la multa que impuso la Profeco a Chivas TV con cinco millones 680 mil pesos, por fallas en el servicio así como por cláusulas abusivas, Higuera sostuvo que ésta tiene que ver con situaciones anteriores que ya se atienden con la Procuraduría.

"Es un proceso de aprendizaje también para nosotros, yo creo que se satanizan muchas cosas, como país nos falta dar la crítica propositiva", e insistió en que Chivas TV está construyendo un nuevo modelo como medio alternativo.

"Somos la punta de lanza para tener este tipo de críticas, son bienvenidas", aseguró.