Chivas está blindado

Luego de la eliminación en el Apertura 2016, Matías Almeyda aclaró que no invertirán grandes cantidades de dinero como en los torneos recientes

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- El día después de la eliminación a manos del América en Cuartos de Final del Apertura 2016, el técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, aclaró varios puntos tras quedar de vacaciones y anunciar el regreso para el próximo 12 de diciembre, y enfatizó que su plantel está blindado ante posibles ataques con chequera por algunos de sus jugadores.

“Si le preguntas dónde quieren jugar, eligen Chivas. Están contentos de defender esta camiseta por la historia, porque son sólo mexicanos y tienen sentido de pertenencia. Lo hemos logrado y por más que los vengan a buscar no se van a ir. Es lindo jugar en Chivas, lo tienen que seguir disfrutando y llegar a esa felicidad máxima de ganar un título”.

El técnico reveló que desde su llegada a cambiado mucho el entorno, están en el camino para ser campeones, así que se va de vacaciones sin pendiente porque nadie de sus elegidos sale, pues hay elementos intransferibles.

“Hemos mejorado muchos contratos y el club está muy bien. Yo trato de que ellos tengan una competencia sana y ser congruente, para mí todos son iguales. Fui jugador y cuando me daban 10 minutos demostraba que quería jugar, eso es lo que quiero. Vázquez demostró que quería jugar, en cada entrenamiento. Pérez lo hacía bien y cuando bajó Vázquez agarró el puesto”.

El pastor mencionó que charló con el grupo antes de irse de vacaciones, los felicitó por su entrega, disposición, garra y al final en el vestidor la tristeza reinó en todo momento, hasta llegar a las lágrimas, no solamente él como estratega, también algunos jugadores, lo cual habla del sentimiento de pertenencia.

“Me cuesta dormir cuando ganamos porque me quedo mirando los partidos. Cuando ganamos piensas qué pudiste hacer mejor. Trato de ser autocrítico y me exijo demasiado, después de estas derrotas quedas vacío, porque dimos todo y quedas con las manos sin nada. Teníamos la clasificación en el puño y se esfumó, hay que hacer duelo, hasta de llorarlo, compartirlo con tu familia, nos juntamos el cuerpo técnico y todos pensamos lo mismo”.

Cuando Almeyda llegó a México le dijeron que su apuesta era salvar el equipo, pero dijo que eso para él era de tránsito, porque sus aspiraciones son más que eso y en caso de lograrlo, se tatuaría el título de Chivas, porque es un sueño.

“Sí, tengo un sentimiento con Chivas, no lo digo para que me quieran más y está lejos de mí vender humo, pero sí lo he demostrado y con mi cara. No vine acá por salvarlo del descenso, Chivas es un grande, hace mucho que no gana un campeonato, pero los procesos no son rápidos, las grandes potencias futbolísticas se construyen en años y la medicina del triunfo no conozco a nadie que la venda. Hay que trabajar, con mucha humildad, unión, con la historia de este club que valoramos y respetamos, por eso el sentimiento de quedar fuera”.

El Guadalajara rompió filas ayer, tendrá 13 días de asueto y estarán de regreso el 12 de diciembre. El 13 estará viajando el conjunto rojiblanco a Cancún, donde realizarán pretemporada hasta el día 22 de diciembre.

Defiende al “Gullit”

Sobre el desarrollo que tuvo Carlos Peña, el entrenador mencionó que ha ido recobrando poco a poco el nivel y el torneo entrante estará viendo la afición a otro jugador diferente al que inició en este Apertura 2016.

“’Gullit’ desde que ha llegado ha sido regular, entramos a Liguilla el pasado torneo por sus goles. Después quedó opacado por el penal contra América y por ahí se le juzga. Arrancó la temporada y no bien, estos partidos finales levantó y sigue siendo el que más toca el área. Falló en esas definiciones que tuvo, volvió a tener esas posibilidades porque se las provoca, algo bueno tiene y si hubiésemos pasado con gol de ‘Gullit’, hoy estaríamos gritando ‘Gullit’ campeón; hay que mirar más lejos”.

Van por dos refuerzos

El técnico así como mencionó que de sus elegidos no saldrá nadie, también entiende que hay elementos inconformes con no jugar como Miguel Ponce o el arquero Antonio Rodríguez, quienes buscará se queden en el equipo, pero de no lograrlo, tampoco los retendrá y es ahí donde tendrá que buscar refuerzos, pero ya no a precios altos.

“Tengo intenciones de traer uno o dos jugadores, ese es el proyecto también y una manera de reforzarse. Uno o dos, pero no cinco. Ahí es donde se ha malgastado el dinero, si cabe la posibilidad y existe tanto Jorge como José Luis saben cuál es el refuerzo que quiero”.

Jorge Vergara ha invertido mucho dinero en refuerzos desde que llegó Almeyda, él lo sabe y ahora el proyecto ha cambiado, ya la cantera debe producir lo que se necesita en caso de no encontrar algo afuera en precio razonable.

“Chivas invirtió demasiado dinero como para seguir gastando, principalmente yo creo en un proyecto de sacar jóvenes, esto da que enfrentemos a diferentes realidades y luchar para lo que viene. Gastar por gastar no soy partidario de eso, se ha gastado demasiado dinero, tenemos que provocar que Chivas gane dinero y el campeonato”.

APUNTE

El torneo en números

Torneo regular

17

Ganados

8

Empatados

4

Perdidos

5

Efectividad

54.90

Instancia:

Eliminado en Cuartos de Final por el América, con global de 2-1.

LA CIFRA

9° En la tabla de cocientes está Chivas, de la mano de Almeyda.