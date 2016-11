Tom Brady empata récord histórico de victorias en NFL

El mariscal de campo obtiene su triunfo número 200 como profesional

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (28/NOV/2016).- Tom Brady, mariscal de campo de Patriotas de Nueva Inglaterra, obtuvo su victoria número 200 como profesional con el triunfo por 22-17 ante Jets de Nueva York de la semana 12 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), con lo que empató la marca histórica de Peyton Manning.



Brady obtuvo su sexta victoria de la campaña, con lo que alcanzó la cifra histórica de 200 partidos ganados, en un encuentro en el cual no tuvo su mejor actuación al registrar 286 yardas aéreas y dos pases de anotación, sin embargo, hizo lo suficiente para que Patriotas se impusiera a Jets en condición de visitante.



"Amo ganar partidos. Creo que de eso se trata esto. Por eso es que todos jugamos, he sido parte de grandes equipos y he jugado con grandes entrenadores. Nadie puede ganar partidos por sí mismo, se necesita de todos", mencionó Brady, tras el logro.



Se esperaba que el jugador proveniente de la Universidad de Michigan consiguiera batir esta marca al principio de la temporada a la que llegó con 194 victorias, pero la suspensión de cuatro partidos sufrida al inicio de la campaña impidió que el mariscal de campo lo lograra antes de la semana 12 de la temporada 2016.



Durante el partido ante Nueva York, Brady superó también la marca de 60 mil yardas aéreas a lo largo de su carrera, con lo que se convirtió en el quinto lanzador con más yardas en la historia de la NFL. El líder en esta categoría es también el recién retirado Peyton Manning con 71 mil 940.



El jugador de 39 años podrá llegar a la victoria número 201 y batir el récord histórico la próxima semana cuando enfrente en casa a Carneros de Los Ángeles.