Usain Bolt se retira del atletismo

''Es triste pero siento alivio de que terminó. Este capítulo está cerrado'', asegura

LONDRES, REINO UNIDO (28/NOV/2016).- El velocista y triple campeón olímpico Usain Bolt confirmó su retiro del atletismo, su próxima incursión en el futbol y su deseo de tener una "vida normal" después de nueve medallas olímpicas.

"Creo que va a ser difícil, pero creo que es el sueño de todo mundo, algún día volver a ser normal. Solo relajarme, no tanto estrés, pero sé que no va a suceder muy pronto", señaló Bolt.

En entrevista con Notimex, el atleta, quien se encuentra en esta ciudad para promocionar el documental sobre su vida "Yo soy Bolt", reconoció que dejará un vacío en el mundo del deporte mundial.

"Va a haber un vacío para llenar, así que cualquiera puede ser esa persona. Ahora que estoy dejando este deporte, la gente va a buscar al próximo Usain Bolt", consideró.

El "relámpago" Bolt aconsejó a los atletas que "trabajen duro, que se concentren, porque ésa es la persona que la gente quiere ver competir".

El atleta de 30 años, quien hizo historia en las Olimpiadas de Beijing, Londres y Río de Janeiro, aseguró que jugará futbol tras su retiro después de los mundiales de atletismo el próximo año en Londres.

"Mi próximo reto es que una vez que deje el atletismo quiero seguir haciendo deporte. Quiero hacer más trabajo caritativo. Siempre he pensado hacer futbol. Eso es algo que definitivamente voy a tratar", señaló.

A los jóvenes velocistas de México y el mundo su consejo es comenzar a una edad joven, de preferencia a los 14 años de edad porque según sus propias palabras "nunca ha habido un gran atleta que comenzó tarde".

"Ayuda que comiences a una edad joven. Puedes entender el deporte más rápido, es aún mejor cuando comienzas temprano que cuando comienzas a una edad tardía porque hay tanto que aprender y yo aprendí mucho cuando era más joven", añadió.

Bolt, quien ganó nueve medallas olímpicas en los 100 y 200 metros y relevos, confesó que tiene novia y le gustaría comenzar una familia una vez que se retire.

"Estoy definitivamente en una relación en este momento. En cuanto a tener familia, me voy a tomar mi tiempo, no tengo prisa. Creo que quiero esperar hasta que me retire antes de comenzar una familia porque hay mucho que hacer", indicó.

Bolt, quien se ha reunido en el pasado con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y el príncipe Enrique con quienes ha sido fotografiado con su famosa pose, admite que le gustaría conocer a la actriz Angelina Jolie.

"Me gustaría conocer a Angelina Jolie. Es una de mis actrices favoritas y alguien que definitivamente quiero conocer", comentó.

El mensaje final de Bolt a los atletas es "nunca rendirse" a pesar de los tiempos difíciles como los que él mismo vivió a través de su larga carrera.

"Nunca te rindas. Mucha gente se rinde. Creo que mucha gente cuando se enfrenta a tiempos difíciles, se da por vencida. Para mí siempre hay una manera de superar las dificultades", agregó.

Añadió que nunca hay que rendirse "porque siempre hay una forma. Mantenerse positivo. Trabajar duro. Ser feliz. Finalmente se ha acabado, es triste pero siento alivio de que terminó. Este capítulo está cerrado".

Es casi imposible creer que Bolt, uno de los atletas más grandes de todos los tiempos, se cayó y se levantó varias veces durante su carrera que inició en su natal isla de Jamaica.

Hoy a sus fans alrededor del mundo les deja una película que revela sus triunfos, las lesiones que sufrió consideradas "su mayor rival", pero también el tedio y la soledad en los duros entrenamientos y competencias en las pistas de atletismo.