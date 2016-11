Matías Almeyda se va frustrado por la eliminación

El técnico de Chivas afirma que se van muy tristes pero sólidos

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- Caer en cuartos de final por segunda ocasión de manera consecutiva ante el América, ha dejado frustrado al técnico del Guadalajara Matías Almeyda, quien reconoció que mucho en lo que deberá trabajar para el futuro, es la definición porque a lo largo del campeonato les pesó esto y ahora en una instancia final, también fue factor determinante.



"Hay que festejar cuando se gana y ser hombre cuando se pierde. Hay que asumir la responsabilidad. Hay que aguantársela y ya mañana será otro día. Nos vamos todos muy tristes, estamos sólidos con la salida de nuestro equipo, pero ya está sin, es frustrante, pero sin llorar. No hay palabras que describan una derrota semejante".



El estratega manifestó que la derrota ha calado profundo, no tenía contemplado este escenario en su mente y ahora aceptarlo no será fácil, al tiempo que no se animó a realizar una análisis del encuentro, pues dijo que eso merece más profundidad y al final, por ahora, se analiza nada más que fueron eliminados.



"En el análisis que debemos hacer todos, es que no hubo un equipo superior a otro, hubo un gol y es difícil digerir cuando se juega así, se jugó bien y hay que disfrutar cuando se gana, pero aguantar cuando se pierde. El futbol se gana con goles y no lo hicimos".



El pastor rojiblanco indicó que se veía entrenando el lunes en Verde Valle, de cara a las semifinales del Apertura 2016, pero ahora deberá hacer un estudio profundo de su año y dos meses de gestión al frente del equipo y negó que sea fracaso la eliminación.



"Se terminó, no tengo más que palabras de agradecimiento para los dirigentes y para la gente que nos acompañó. ¿Otra vez? Esa palabra es difícil (fracaso)".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ