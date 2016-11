Triunfo de América fue mérito de Ambriz, aseguró La Volpe

El técnico de las Águilas afirma que el anterior entrenador hizo al equipo

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- El siempre polémico Ricardo Antonio La Volpe volvió a dar de qué hablar luego de que el conjunto del América consiguiera su pase a las semifinales del Apertura 2016 a costa del Guadalajara, ya que en algo pocas veces escuchado, el estratega argentino aseguró que gran parte del triunfo de los azulcremas se debe al anterior director técnico Ignacio Ambriz.



"Cuando un equipo pierde el equilibrio y la mentalidad, no es bueno. Si hay alguien con quien se debe festejar y reconocer, entonces hay que festejar con Ambriz porque él hizo este equipo, que tiene muchas variantes, hoy dije lo de Sambueza y quizá nos falta un jugador para reforzar ahí, ya lo hablaré con Peláez después".



El timonel de las Águilas se dijo satisfecho con el trabajo arbitral realizado por el silbante Roberto García Orozco, a quien criticó luego de su designación, aunque al final mencionó que el defensor Jair Pereira tendría que haber sido expulsado luego de haberse hecho de palabras con Oribe Peralta.



"El arbitraje es difícil, más para ellos que para mí. La comisión de arbitraje no debió haberlo puesto, por lo que pasó antes. Si hubo jugadas claves no sé, me parece que Pereira pudo haberse ido, pero al final estuvo bien porque no definió el arbitraje para ningún lado".



Asimismo, el "Bigotón" agregó que el hecho de haber derrotado a las Chivas para acceder a la final no es motivo para regocijarse, ya que todavía quedan pendientes las semifinales y la final para poder festejar algo.



"Cuando yo llegué acá, me decían que seguía elogiando a los jugadores, pero hay un grupo espectacular y sí, veo caras enojadas y veo para el oeste cuando están en el lado contrario, sigo diciendo que el equipo estaba golpeado por el tres a cero de Chivas, pero apenas ganamos una batalla y faltan dos más para poder festejar", concluyó.

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO