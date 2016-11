Reportan fallas en Cinepolis Klic para transmitir el Chivas vs América

Hasta los primeros 30 minutos del cotejo no se podía acceder al sitio

GUADALAJARA JALISCO (27/NOV/2016).- Tal como sucedió en las primeras transmisiones de Chivas TV, la plataforma de Cinépolis Klic también reportó fallas para la transmisión del juego de vuelta entre Chivas vs América.

Diversos usuarios reportan que al intentar acceder al streaming en el portal sólo aparecía la leyenda 'cargando' o 'error'.

Ante esto la cuenta del sitio comentó: "Nuestro equipo técnico ya está trabajando en la plataforma para restablecerla. Esperamos regresar a la normalidad en los próximos minutos.

Paradógicamente, minutos antes el sitio había tuiteado :"No hay excusas para no ver el @Chivas VS @ClubAmerica. Vive la transmisión del clásico en KLIC."

El pasado 16 de noviembre el Rebaño lanzó con bombo y platillo el anuncio de que ahora, además de Chivas Tv, los aficionados podrían disfrutar de los partidos del chiverío a través de la plataforma de Cinépolis.

Luego de 35 minutos, el streaming fue restablecido y acompañadado del siguiente mensaje: "La plataforma ha sido restablecida. Si tuviste algún inconveniente, por favor ingresa nuevamente al sitio o a la app para ver el partido".

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO