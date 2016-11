Paco Jémez llega a un 'acuerdo' con Cruz Azul

El técnico español declaró que traerá el número de jugadores que falten

MADRID, ESPAÑA (27/NOV/2016).- El entrenador español Paco Jémez ha declarado este domingo a EFE que ha llegado a un "acuerdo" con Cruz Azul, aunque la firma del contrato que le uniría con el club mexicano "aún no se ha producido".

"Se ha llegado a un acuerdo y en principio no tendría que haber ninguna pega para firmar el contrato, pero no quiero dar nada por hecho hasta que ellos lo hagan oficial porque no es la primera vez que pasa algo de última hora", dijo a EFE Paco Jémez.

El técnico español declaró que el asunto de la confección de la plantilla se abordará cuando llegue a México, algo que tiene previsto que sea "dentro de poco".

"Los que más conocen a la plantilla son ellos y me tengo que fiar de su información y experiencia. Creo que se van cinco o seis jugadores y habrá que traer ese mismo número según lo que nos encaje", confesó.

Paco Jémez, de 46 años, cuenta con una amplía experiencia como técnico en equipos como Cartagena, Las Palmas, Córdoba, Rayo Vallecano y Granada y contabiliza 158 partidos dirigidos en la máxima categoría del fútbol español.