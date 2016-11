Croacia se adelanta en la Final de la Copa Davis

Los tenistas Marin Cilic e Ivan Dodig se impusieron en el partido de dobles

ZAGREB, CROACIA (27/NOV/20169.- Croacia se acercó un paso a su segundo título en la Copa Davis al adelantarse 2-1 en la Final ante Argentina, tras la victoria de Marin Cilic e Ivan Dodig en el partido de dobles.

La dupla local se impuso en tres sets, por 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) y 6-3 a la pareja argentina, formada por Juan Martín Del Potro y Leonardo Mayer.

Después de una primera jornada el viernes en la que Cilic y Del Potro, los números 1 de cada país, cumplieron con sendas victorias, los croatas asestaron un zarpazo importante y obligan a Argentina a ganar los dos individuales de hoy si no quiere registrar una quinta Final perdida en esta competición.

Los integrantes del equipo argentino aseguran que la Final no está perdida: “Estamos llenos de motivación. No hace falta estimular a estos jugadores. Están llenos de ilusión, de compromiso. Cada uno de los que ha jugado ha dado lo mejor, se haya ganado o se haya perdido. Guido (Pella) todavía no ha jugado y ha estado apoyando desde fuera con la mejor onda. No necesitamos estímulos”, afirmó el capitán argentino, Daniel Orsanic, ante el reto de buscar hoy la remontada.

Es la tercera victoria seguida que Cilic e Ivan consiguen en esta Copa Davis, después de superar a los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan en Cuartos de Final y a los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut. En tanto, Del Potro y Mayer registraron su segunda derrota seguida.