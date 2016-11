Necesito la 'pole position': Hamilton

El británico dice que la requiere para tener opciones ser campeón mundial

MADRID, ESPAÑA (25/NOV/2016).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes) reconoció este viernes que necesita la 'pole position' para tener opciones de ganar el Mundial en el Gran Premio de Abu Dhabi, el lugar donde tiene que estar para restarle los puntos que le lleva de ventaja su compañero alemán Nico Rosberg.

"Sí claro, necesito la 'pole position'. Es donde tengo que estar y donde quiero estar. Aquí necesitas mucha ventaja para poder adelantar, así que necesito la 'pole'", señaló Hamilton a preguntas de la prensa tras liderar las dos sesiones de entrenamientos libres en el circuito de Yas Marina.

"Me he sentido bien, no ha habido problemas, lo he hecho todo bien, ha sido un buen día", agregó Hamilton.

El piloto británico tiene doce puntos de desventaja con su compañero Rosberg y necesita ganar la carrera el domingo y que su compañero esté por debajo del tercer lugar final para conseguir su cuarto campeonato mundial. No obstante, su compañero se ha llevado la 'pole' en este circuito los dos últimos años.

"Los últimos años él ha estado en la 'pole', significa que tengo que hacer la línea perfecta, un buen equilibrio y que todo salga perfecto. Voy en esa línea, espero continuar así", finalizó Hamilton.