El PSV confía en recomponer su campaña

El equipo de los mexicanos Moreno y Guardado busca la victoria en la Eredivisie

EINDHOVEN, HOLANDA (25/NOV/2016).- El vigente campeón de la Liga de Holanda, PSV Eindhoven, que tiene en su plantel a los mexicanos Héctor Moreno y Andrés Guardado, buscará este sábado recomponer la gris temporada que ha firmado, una vez que se mida al ADO Den Haag.



El cuadro "granjero" tiene cuatro partidos consecutivos sin ganar, dos de Champions League, y antes consiguió resultados inesperados en la Eredivisie para que marche distanciado del líder Feyenoord y del segundo lugar, Ajax.



Los "industriales" comandan la clasificación con 32 puntos, los ajacied llevan 30 y más abajo está PSV con 26 unidades, por lo que ya no se podrá dar el lujo de ceder más puntos en el camino.



El equipo dirigido por Phillip Cocu, además del irregular paso en la competición doméstica, en la Liga de Campeones de Europa está eliminado, todavía no sabe lo que es ganar y el premio de consolación de jugar la Liga Europea también está en riesgo al ser sotanero del Grupo D.



Aunado a que en la Copa de Holanda también se quedó en el camino de manera tempranera al caer contra Sparta Rotterdam por 3-1 en la segunda fase.



Su rival en turno, el ADO Den Haag marcha en el undécimo puesto con 14 unidades y desde agosto pasado no sabe lo que es ganar en condición de visitante dentro de la Liga de Holanda.



Para el compromiso de este sábado se espera la actuación en la zaga central del sinaloense Héctor Moreno, quien es un jugador inamovible, mientras que el jalisciense Andrés Guardado todavía está descartado para este compromiso a causa de una lesión.