Si fuera James, me quedaría en este club: Zidane

El entrenador habla de la poca participación del colombiano con Real Madrid

MADRID, ESPAÑA (25/NOV/2016).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que si fuera James Rodríguez se "quedaría en este gran club" y adelantó que "va a tener minutos" en los próximos partidos ante las bajas que sufre por lesión.

La falta de minutos para James Rodríguez está marcando la temporada del internacional colombiano. Sin embargo, su entrenador volvió a prometer oportunidades en público y dejó claro que no debe pensar en marcharse del Real Madrid en el mercado invernal. "Si fuera James me quedaría en este gran club. Va a tener minutos", dijo.

Zidane descartó que la poca participación de James sea por falta de actitud o un problema futbolístico. "Ninguno de los dos, tengo que tomar decisiones. Creo que James va a tener minutos, es verdad que un jugador de su estatus y categoría sabemos lo que puede aportar al equipo y él es el primero que quiere jugar más, pero tengo que tomar decisiones y va a ser importante para nosotros, tendrá minutos".

Y dejó claro que si no ha venido jugando recientemente es por el nivel que han tenido compañeros suyos cuando han tenido la oportunidad de jugar. "En los últimos partidos no ha sido su momento, han jugado otros y lo han hecho bien, pero para mí también es un jugador importante".

Zidane lamentó la baja del galés Gareth Bale, que estará cerca de tres meses fuera de los terrenos de juego. "Para todos es difícil ver los lesionados. La gente que trabaja con los jugadores hacen todo lo posible para que no haya lesiones pero a veces no podemos hacer nada, pasan cosas en el campo".

"Ahora lo importante es pensar que lo estamos haciendo bien, es verdad que molesta ver a un jugador fuera lesionado como Gareth, que va a estar mucho tiempo, pero vamos a seguir con nuestro camino, intentar hacer el máximo mañana que es un partido muy complicado tras la entrega de los dos últimos partidos", añadió.

Deseó que su jugador se recupere muy rápido" y dejó claro que todos los médicos que consultaron recomendaron la operación de Bale. "Pidiendo opinión a todos los mejores, pensaban que lo que había que hacer era operar y al final es lo que vamos a hacer".

En la parte positiva, Zidane confirmó la recuperación del portugués Pepe y el brasileño Casemiro para medirse al Sporting, aunque no confirmó si tendrán minutos. "Están con nosotros los dos porque ya están bien recuperados. Estoy contento de ver que están bien los dos. Si juegan lo veremos mañana".

Se mostró preocupado por el cansancio acumulado por sus jugadores tras dos duelos de alta exigencia ante el Atlético de Madrid y el Sporting de Lisboa. "Acabamos todos cansados después de dos partidos enormes en Liga y Champions que son muy complicados, por eso estos días hemos recuperado energía, la vamos a necesitar mañana. El partido ante el Sporting va a ser más complicado de lo que piensa la gente".

Y por último, defendió a su compatriota Karim Benzema. "Todo el mundo va a examinar a Benzema todos los partidos. Tiene que rendir y marcar, él lo sabe, es consciente que más que otros. Tiene que seguir haciendo su trabajo por él y por el equipo. Siempre habrá críticas sobre que no tiene sitio en el equipo, que no lo hace bien o que no marca, pero siempre lo hace bien".